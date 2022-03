Copertura ex terza circoscrizione: al via i lavori

Sono cominciati in questi giorni i lavori per la messa in sicurezza della copertura dell'immobile della ex terza Circoscrizione a Tavernelle nella piazzetta Saviotti.

Sarà sistemato il tetto, che presentava alcune infiltrazioni d'acqua. Saranno inoltre tinteggiati i locali interni e si interverrà per la manutenzione della scala di ingresso. «Si procederà poi – spiega l'assessore Stefano Foresi – con la riqualificazione della stessa piazzetta Saviotti, simbolo del quartiere, sia per quanto riguarda il verde e le fioriere, sia per quanto riguarda le panchine e altri arredi. Il tutto, in collaborazione e su segnalazione del Ctp 4, che ha, tra l'altro, indicato l'opportunità di realizzare anche una panchina rossa per sensibilizzare i cittadini del quartiere e un murale e per ricordare la figura di Saviotti». Altre due manutenzioni analoghe sono programmate a seguire anche al Poggio e a Sappanico, sempre sugli immobili comunali sede di consiglio rispettivamente per i Ctp 8 e 9. Saranno anche in questo caso sistemati i tetti per eliminare le infiltrazioni, saranno tinteggiate le pareti ed effettuate altre manutenzioni necessarie.