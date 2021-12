Convegno superbonus, boom di partecipanti: si possono ancora chiedere i chiarimenti

Sono stati 300 i partecipanti al convegno che si è svolto ieri mattina, 3 dicembre, al Centro Pergoli sulla riqualificazione energetica degli edifici. L'argomento suscita da diverso tempo un grande interesse per cittadini, tecnici ed imprese. Rappresenta infatti una concreta e attuale opportunità per intervenire sul livello di efficienza energetica e antisismica degli immobili, migliorandoli e riqualificandoli ma, al contempo, consente in presenza dei requisiti tecnici previsti per legge di poter ottenere le detrazioni fiscali fino a beneficiare dell’aliquota del 110 per cento a seconda dell’agevolazione fiscale richiesta.

Al convegno, cui oltre 250 persone si sono collegate in via telematica oltre a tutte quelle presenti in sala, si è voluto condividere un approfondimento sulle agevolazioni fiscali in vigore per cercare anche di capire cosa aspettarsi per i prossimi mesi e quali saranno le novità dal 2022. ?L'iniziativa, su di un problema quanto mai attuale e di grande interesse per cittadini, imprese e professionisti, nasce da una collaborazione fra amministrazione comunale e Collegio dei Costruttori di Ance Marche - spiega l'assessore all'urbanistica di Falconara Clemente Rossi -. I funzionari Ance e quelli comunali dell'Ufficio Edilizia si sono messi a disposizione con la loro professionalità per essere di aiuto e punti di riferimento per tutti coloro che intendono operare, investire i propri risparmi per migliorare le proprie abitazioni, in direzione dell'efficientamento e risparmio energetico. Ancora una volta l'edilizia, oggi declinata in direzione del risanamento, della ristrutturazione e dell'ammodernamento degli edifici, si conferma lo strumento principe per riavviare e rendere duraturo lo sviluppo economico, dopo la grave crisi degli ultimi decenni, aggravata ora dalla pandemia e dalla emergenza sanitaria. Il sindaco Signori, che tanto mi ha incoraggiato per realizzare questa inziativa, ha tenuto ad essere presente e portare i saluti del Comune di Falconara. Il convegno non finisce qui. I cittadini potranno far pervenire all'Ufficio, via mail, tutti i dubbi e gli interrogativi, così da essere veramente utili.

Ci auguriamo che il Governo continui, amplifichi e renda ancora più semplici le regole e le facilitazioni fiscali; così come ha fatto la Regione Marche attraverso l'eccellente assessore Stefano Aguzzi, intervenuto a distanza, spiegando le opportunità offerte dalla recente Legge 14 che ha assimilato l'abbattimento e la completa ristrutturazioni degli immobili, ladfove se ne verifica la necessità, godendo nel contempo sia del Piano Caso, con il suo aumento di volumetria, e del bonus 110?. Per rivolgere domande agli esperti si può ancora inviare una mail a lombardifr@comune.falconara-marittima.an.it.

I contenuti del convegno

L’avvocato Barbara Tiburzi di Ance Ancona ha moderato il susseguirsi delle relazioni e dei numerosi interventi delle autorità e del pubblico. La prima relazione è stata presentata, tramite collegamento via web, dal direttore delle Politiche fiscali di Ance, Marco Zandonà, che ha dettagliatamente ripercorso le agevolazioni fiscali ed illustrato le novità attualmente previste dal Disegno di Legge di Bilancio 2022 per il Superbonus 110 per cento e per gli altri bonus minori (bonus facciate, bonus ristrutturazioni, ecobonus e sisma bonus) presentando i soggetti e gli interventi agevolati, soffermandosi inoltre sulle opzioni, alternative all’utilizzo diretto della detrazione spettante tramite dichiarazione dei redditi, della cessione del credito e dello sconto in fattura. Sono state spiegate quali sono le novità in vigore dal 12 novembre 2021, con la pubblicazione del decreto legge 157 dell' 11 novembre scorso(cd. Decreto antifrodi): la decorrenza, il visto di conformità, l’asseverazione degli interventi. È stato presentato anche il nuovo modello di comunicazione da trasmettere all’Agenzia Entrate. È stata esposta la differenza tra il principio di cassa e di competenza alla luce del problema del pagamento e dell’esecuzione dei lavori. In seguito, il secondo intervento è stato tenuto dall’avvocato Silvia Menichetti, direzione Edilizia, Ambiente e Territorio Ance, sugli aspetti urbanistici e relativi alle pratiche edilizie: le semplificazioni introdotte dal D.L. 77/2021, che cosa si intende per stato legittimo e per la rigenerazione edilizia e urbanistica ed in che cosa consiste la nuova CILAS. È stato trattato anche il tema degli interventi in condominio specificando le procedure per deliberare e quali sono le maggioranze necessarie per assumere una valida delibera condominiale, fornendo anche alcuni focus su casi pratici sull’argomento.