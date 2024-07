Il Convegno nazionale dei docenti universitari di Economia aziendale per la prima volta ad Ancona

ANCONA - Oltre cinquecento professori e ricercatori universitari da tutta Italia saranno ad Ancona il 12 e il 13 settembre per confrontarsi sulle tematiche dello sviluppo sostenibile, dell’intelligenza artificiale e del capitale umano e sul loro impatto sull’economia aziendale e le professioni contabili. In programma appuntamenti presso la Facoltà di Economia G. Fuà e il Teatro delle Muse. «Il convegno – spiega l’assessore all’Università Marco Battino - prosegue l’intensa attività di partnership condotta dal Comune di Ancona con l’Università Politecnica delle Marche in termini di produzione scientifica e di know how, che, come in questo specifico caso, comporta ricadute dirette, e sicuramente positive sul territorio, sulle attività produttive, imprenditoriali e di servizio, in termini di qualità e accrescimento delle competenze operative».

L’importante iniziativa, che per due giorni animerà il capoluogo marchigiano non solo dal punto di vista accademico, è organizzata dalla Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA) in collaborazione con il Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche. «Si tratta – afferma l’assessore al Turismo Daniele Berardinelli - di uno dei primi appuntamenti convegnistici di alto livello attraverso i quali l’Amministrazione comunale sta costruendo un apposito palinsesto, con lo scopo di sviluppare in modo innovativo un settore specifico e specializzato delle politiche per il turismo ritenuto strategico all’interno del programma di governo». «Il Convegno Nazionale SIDREA - ha aggiunto il Magnifico Rettore dell’Univpm, Gian Luca Gregori - verte su temi rispetto ai quali l’Università Politecnica delle Marche ha effettuato importanti investimenti in termini di didattica, di ricerca e di terza missione. L’intelligenza artificiale e la sostenibilità richiedono un ripensamento dei percorsi formativi oltre che dell’oggetto delle ricerche condotte».

“È la prima volta – ha detto il Presidente SIDREA e professore ordinario dell’Università Politecnica delle Marche, Prof. Stefano Marasca - che il Convegno Nazionale dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale si tiene ad Ancona e in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. L’elevato numero di iscrizioni, ancora in corso, testimonia l’estremo interesse per questo evento e per le tematiche che verranno trattate. Sviluppo sostenibile e intelligenza artificiale stanno influenzando profondamente una vasta gamma di settori: dall'industria all'assistenza sanitaria, dalla mobilità alla finanza, dai servizi alle professioni». «Il tema del convegno – ha specificato la Prof.ssa Maria Serena Chiucchi, Direttrice del Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche e Presidente del Comitato Organizzatore - è in linea con il progetto di ricerca “Intangibles for twin transition” che ha consentito al Dipartimento di Management di ottenere dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, per la seconda volta, il riconoscimento di Dipartimento di Eccellenza per il quinquennio 2023-2027».

Un tema, quello della transizione digitale e sostenibile, sul quale il Dipartimento di Management ha avviato importanti attività, tra le quali la creazione di nuovi corsi di laurea, l’avvio di importanti attività laboratoriali, finalizzate a trasferire alle studentesse e agli studenti le competenze necessarie per gestire efficacemente le nuove soluzioni digitali, l’attivazione di importanti collaborazioni di ricerca con università ed enti di ricerca nazionali ed esteri e l’avvio di un laboratorio che coinvolgerà attivamente le aziende per condividere e diffondere best practice e per avviare azioni che le supportino nella sfida della twin transition.L’evento è realizzato in collaborazione e con il contributo finanziario del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Numerosi gli sponsor che hanno appoggiato l'iniziativa.