Confartigianato, convegno su infrastrutture con il sottosegretario Cancellieri

Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino ha organizzato per mercoledì 22 settembre alle ore 18 presso il Centro Direzionale Confartigianato Imprese di Ancona in Via Fioretti 2/A, il convegno su ‘Le Infrastrutture come volano dell’economia’. L'evento si terrà in presenza ed anche in collegamento online con la partecipazione dell’Onorevole Giancarlo Cancelleri, Sottosegretario al Ministero alle Infrastrutture, del Presidente della Giunta regionale Francesco Acquaroli, dell’Assessore alle Infrastrutture e Viabilità della regione Marche Francesco Baldelli, e dell’Assessore al Porto di Ancona Ida Simonella. Interverranno anche l’Ammiraglio Giovanni Pettorino, Commissario Straordinario AdSP Mare Adriatico Centrale, Carmine Bassetti, Presidente di Ancona International Airport, Marco Carpinelli Presidente Interporto Marche, Paolo Mariani Direttore generale Confidi UNI.CO., i dirigenti di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, il Presidente Graziano Sabbatini, il Segretario Marco Pierpaoli e Gilberto Gasparoni, Segretario regionale di Confartigianato Trasporti Marche.

Un appuntamento di grande importanza, al quale sono stati invitati gli imprenditori, per fare il punto sullo stato di avanzamento di vari progetti per le infrastrutture, definire le prossime priorità e comprendere quali sono le opportunità di utilizzo delle importanti risorse previste dal PNRR. «Quello delle infrastrutture è un comparto in sofferenza nella nostra regione, sia per la carenza delle reti telematiche e di quelle viarie, sia per la necessità di completare e promuovere i poli infrastrutturali esistenti», dichiarano il Presidente di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino, Graziano Sabbatini, e Marco Pierpaoli, Segretario. Particolare attenzione meritano diverse questioni: la necessità del completamento della rete stradale regionale (come le trasversali, Fano Grosseto, la pedemontana Fabriano Muccia – Fabriano Cagli, la A14 nelle Marche sud, la necessità della realizzazione dell’uscita a nord per il porto di Ancona e la riprofilatura della costa. Poi gli appalti delle grandi opere, come il completamento della nuova darsena e l’allungamento della Banchina Marche, ancora bloccata, l’escavo dei fondali a una profondità di 14 metri e circa 100 milioni di euro fermi da anni. Fondamentali anche il riutilizzo dell’area ex Silos, il recupero dell’immobile ex Tubimar, polo nevralgico per la logistica e l'acquisizione dell'area ex Bunge. Sempre per quanto riguarda il porto di Ancona, necessaria la sistemazione della viabilità interna, con l’urgenza dell’eliminazione delle lunghe code per superare il semaforo in prossimità dell’ospedale di Torrette; particolare rilevanza rivestono la cantieristica, quella navale e quella del lusso, e il traffico croceristico, per lo sviluppo economico del territorio. Poi il tema Interporto, da rilanciare dopo il risanamento, per ottenere un’integrazione ottimale con lo scalo ferroviario e con la nuova piattaforma Amazon. Quest’ultima, se realizzata, avrà un importante impatto sull’intero sistema imprenditoriale marchigiano.

Infine, la questione Aeroporto, una infrastruttura fondamentale che, se adeguatamente sostenuta con interventi adeguati, potrà collegare l’intero sistema produttivo dell’Italia centrale con il mondo, e consentirà anche uno sviluppo turistico importante delle regioni adriatiche, grazie all’incremento del flusso passeggeri. Il convegno rappresenta un’occasione unica di confronto e aggiornamento, a cui gli imprenditori, i trasportatori, gli operatori della logistica e portuali sono invitati a partecipare in presenza oppure in collegamento online, registrandosi all’apposito link sul sito www.confartigianatoimprese.net