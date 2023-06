Telelaser sulla provinciale e vigilanza privata negli stabilimenti: le misure di sicurezza in riviera per l'estate 2023

ANCONA - Anche quest'anno vigilianza privata, nei fine settimana e nell ore notturne, per aiutare a garantire la sicurezza nelle strutture balneari. E' uno dei punti emersi nel confronto in Prefettura con i sindaci del litorale e le forze dell'ordine per la stagione estiva 2023.

Stabiliti anche ulteriori controlli con il telelaser lungo la provinciale 1. La squadra nautica dei vigili del fuoco garantirà il controllo antincendio sorvegliando il Parco del Conero dal mare. I controlli anti-contraffazione e abusivismo vedranno impegnati nelle spiagge il personale della Guardia di finanza.