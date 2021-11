Controlli della polizia, si accendono i riflettori sulla galleria Dorica

Il lavoro di mappatura della polizia di Ancona, concentrato in particolare nel weekend, sta dando buoni risultati. In particolare ieri gli agenti si sono focalizzati nella zona del centro e sotto la galleria Dorica. Sono stati identificate 46 persone tra cui diversi 17enni e 18enni. Tra questi ci sono anche alcuni giovani colpiti dal Daspo urbano in piazza del Papa dopo le risse che si erano verificate all'inizio di ottobre. Questi ultimi si sarebbero dimostrati tranquilli davanti agli agenti e rispettosi delle regole.

In generale in centro sono stati identificate 97 persone. Se poi i numeri si estendono a livello settimanale si arriva a 500 persone controllate. La polizia, tramite gli uomini della questura e i reparti di prevenzione anticrimine, ha fatto sapere di voler mappare e monitorare quelle situazioni che, in passato, soprattutto nel weekend, si erano rivelate rischiose. Anche il Questore Cesare Capocasa, ha voluto essere presente per conoscere e comprendere di persona le esigenze di cittadini e titolari di esercizi pubblici. «Esserci sempre ed esserci prima continua ad essere la strategia vincente».

Gli agenti della questura, oltre ad essere presenti alla manifestazione della Uil che si è svolta in città e alla partita dell'Ancona-Matelica al Del Conero, non sono voluti mancare in piazza Cavour, proprio in occasione della giornata internazionale per i diritti dei bambini. Gli artificieri della Polizia di Stato hanno dedicato uno spazio speciale per illustrare ai giovani Poliziotti di domani, alcuni importanti strumenti di lavoro, per comprendere gli esplosivi, intercettarli e renderli inermi.