Controlli anti Covid, il report del Prefetto: oltre 160 persone multate e 9 esercizi chiusi

La Prefettura di Ancona comunica i dati relativi alle verifiche del corretto rispetto delle normative anti Covid-19 dal 6 dicembre al 9 gennaio. In particolare, si legge nella nota, «sono state controllate complessivamente 52.692 persone».

Precisa l'ufficio territoriale del governo: «Di queste, 119 sono state sanzionate per violazione della normativa in tema di green pass e 42 per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie». E «sono stati altresì effettuati 5306 controlli di attività commerciali che hanno prodotto 17 sanzioni con chiusura provvisoria di 9 esercizi». In questo periodo non ci sono state persone denunciate.