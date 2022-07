Covid, tra le province italiane con più contagi c'è Ancona: più di mille casi per 100mila abitanti

Corrono i contagi in Italia. La Fondazione Gimbe segnala un ulteriore aumento delle diagnosi (+55%) nel periodo compreso tra il 29 giugno e il 5 luglio. Nella settimana in esame crescono anche i ricoveri ordinari (+32,6%), le terapie intensive (+36,3%) e i morti (+18,4%). Nel dettaglio i casi rilevati sono stati 595.349 (contro i 384.093 della precedente) e i decessi 464 (27 riferiti a periodi precedenti) rispetto ai 392 registrati nel periodo 22-28 giugno 2022. Sale di riflesso anche il numero degli attualmente positivi che passano da 773.450 a 1.087.272, un aumento del 40,6%. Al 5 luglio i ricoverati con sintomi erano 8.003 contro i 6.035 del 28 giugno (oggi sono 8.220), mentre le terapie intensive salgono a 323, +86 rispetto alla settimana precedente.

In 38 province più di 1.000 casi ogni 100mila abitanti

Tornando ai dati delle diagnosi, da Gimbe spiegano che nella settimana 29 giugno-5 luglio, rispetto alla precedente, tutte le regioni d'Italia registrano un incremento percentuale dei nuovi casi di Covid: dal +24,7% della Sardegna al +95,9% della Lombardia. Un aumento percentuale che si può osservare anche in tutte le province, dal +11,1% di Cagliari al +120,7% di Sondrio. L'incidenza supera i 500 casi per 100mila abitanti in 103 province, di cui 38 registrano almeno mille casi per 100mila abitanti.