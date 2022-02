Consiglio regionale, un minuto di silenzio per Giuseppe Lenoci

L'Aula regionale si ferma per ricordare il sedicenne morto in un incidente stradale mentre stava svolgendo uno stage formativo.

«Testimoniamo la nostra vicinanza ai familiari di Giuseppe Lenoci. La sua è ancora una volta una morte inconcepibile. E non vogliamo andare avanti con le parole. Quella della sicurezza, più specificatamente nei luoghi di lavoro, è una tematica che richiama le istituzioni e la comunità tutta ad un grane senso di responsabilità». Lo ha evidenziato in apertura di seduta consiliare il Presidente dell’Assemblea legislativa, Dino Latini, chiedendo un minuto di silenzio per il sedicenne di Monte Urano, morto in un incidente stradale mentre stava seguendo uno stage formativo in termoidraulica. Un altro episodio, dopo quello di Lorenzo Parelli, che riportando al centro dell’attenzione il problema della sicurezza, evidenzia ancor più le attenzioni da riservare in relazione alla formazione dei ragazzi effettuata durante il percorso scolastico.