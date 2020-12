Azione universitaria, elezioni: «Un grande risultato con due rappresentanti in consiglio»

Azione Universitaria cresce all’interno del Politecnico delle Marche: «Abbiamo raggiunto - si legge in una nota - il miglior risultato di sempre in valore assoluto ed eletti due rappresentanti in consiglio studentesco». Le elezioni universitarie appena concluse hanno visto il ritorno di Azione universitaria. «La storica lista della destra universitaria - prosegue il comunicato - è stata il punto di sintesi tra le due diverse esperienze che due anni fa corsero separatamente sotto i nomi di Università europea e Azione universitaria. Una coesione d’intenti che è stata possibile grazie allo spirito federativo di chi, tanto in Azione Universitaria quanto in Gioventù Nazionale, si è impegnato affinché si tornasse a camminare insieme per condurre con maggior forza e coesione le battaglie politiche interne all’Ateneo».

Maicol Pizzicotti Busilacchi, presidente regionale delle Marche di Gioventù nazionale commenta: «L’obiettivo principale di questa campagna elettorale era ritrovare la coesione e questo risultato dimostra che siamo andati ben oltre le aspettative. Mi complimento con Denise Piotti e Matteo Bugari, nostri nuovi rappresentanti in Consiglio studentesco». Dario Francesco Pinna, presidente di Azione universitaria Ancona, conclude: «È stato un piacere collaborare con candidati che, pur venendo da esperienze diverse, hanno colto l’intenzione di cooperare per arrivare a un risultato importante per tutti; continueremo a lavorare per essere i veri rappresentanti delle istanze degli studenti»..