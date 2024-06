Arriva l'ok del consiglio direttivo dell’Ente per inglobare il Parco del Cardeto in quello del Conero

SIROLO - A distanza di qualche giorno dall’approvazione da parte del consiglio comunale di Ancona della mozione con la quale la giunta comunale è autorizzata ad intraprendere tutte le azioni affinché il Parco del Cardeto venga inglobato nel Parco del Conero, il consiglio direttivo dell’Ente parco convocato dal Presidente Luigi Conte ha votato all’unanimità per recepire tale richiesta.

«Il consiglio direttivo dell’Ente parco raccoglie anime diverse e rappresentanze dei 4 comuni che insistono nel Parco e delle categorie produttive, del mondo agricolo, ambientalista, accademico e della ricettività - ha detto il Presidente Conte – ed aver ottenuto l’unanimità su un percorso che considero coerente con gli obiettivi che ci siamo dati non era scontato e conferma che il Parco del Cardeto è da considerarsi un naturale completamento e prosecuzione verso la città, offre la possibilità di integrare i percorsi e collegarsi con la sentieristica del Parco per chi punta sulla mobilità sostenibile e lenta».

Il percorso però è ancora lungo. «Siamo un parco regionale e dunque spetta alla Regione Marche – chiarisce Conte – mediante apposita legge, ridefinire i confini di quest’area protetta e finanziare l’operazione che, ripeto, avrà notevoli ricadute positive per la città di Ancona e per tutto il territorio del Parco del Conero». I tempi non saranno immediati ma Conte è fiducioso. «Il Presidente Acquaroli così come l’Assessore all’Ambiente Aguzzi – conclude - conoscevano già il mio pensiero che ora è formalmente quello del consiglio direttivo che si è espresso in tal senso. L’iter continua e l’auspicio è che possa chiudersi in tempi relativamente brevi».