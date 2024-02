Nuova figura in Comune, chi è e cosa farà "il consigliere delegato"

La giunta comunale, riunita questa mattina a palazzo del Popolo, ha approvato una modifica dello Statuto Comunale prevedendo l’inserimento, di un nuovo comma, che introduce la figura del consigliere comunale delegato.

La nomina

“Il Sindaco – si legge nel nuovo comma 10 - nel rispetto della Legge e dello Statuto, può delegare ad uno o più Consiglieri Comunali compiti non gestori di collaborazione, circoscritti all’esame ed allo studio di determinate materie nonché alla cura di temi specifici, senza riconoscimento di alcun corrispettivo comunque denominato. L’esercizio della delega non può in ogni caso determinare l’assunzione di impegni a carico del bilancio comunale”. "Questa modifica – spiega il sindaco Daniele Silvetti – si colloca nell'ottica del conferimento di un ruolo ancora più rilevante e determinante al Consiglio comunale e consentirà sicuramente di svolgere più efficacemente il mandato sindacale".

Compiti

Ai Consiglieri delegati, il cui numero potrà essere deciso in base alle effettive necessità amministrative, saranno affidati, nel quadro delle generali funzioni di indirizzo e coordinamento, una funzione istruttoria e di studio su determinate materie e compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, senza potere di spesa. Per le deleghe non è previsto alcun riconoscimento economico, indennità o gettone. "La delegabilità di funzioni da parte del sindaco – specifica la delibera - si traduce unicamente in un’attività di elaborazione e approfondimento di singole, specifiche e determinate materie ed alla collaborazione circoscritta e finalizzata all’esame e trattazione particolare e contingente di situazioni locali, senza che queste attività si estrinsechino in atti a rilevanza esterna o si concretizzino in atti di gestione amministrativa spettanti invece agli organi burocratici preposti".