Scuola e forze armate: i valori del 4 novembre nella cerimonia di consegna del Tricolore

ANCONA - L’Amministrazione comunale non è voluta mancare ad una cerimonia dal profondo valore simbolico. Lo scorso 4 novembre presso l’Istituto comprensivo Scocchera è stata infatti effettuata la consegna della bandiera nazionale da parte di una rappresentanza militare interforze. «La cerimonia della consegna della bandiera – ha sottolineato l’assessore alle Politiche Educative del Comune di Ancona, Antonella Andreoli, presente in rappresentanza della giunta dorica – è una iniziativa del Ministero della Difesa. Sono state scelte 35 città italiane e altrettante scuole per sensibilizzare i ragazzi sul tema della memoria e per promuovere i valori fondanti della Giornata dell'Unità nazionale e della Giornata delle Forze Armate, con modalità e linguaggio semplici e autentici, capaci di arrivare ai più giovani».

Per realizzarla, si è messa a punto una collaborazione tra Comando delle Scuole della Marina Militare, Associazioni combattentistiche e d'Arma, Ufficio Scolastico regionale e Comune di Ancona. Una manifestazione che ha visto gli studenti coinvolti, incuriositi e partecipi nello spirito della ricorrenza, a fianco delle diverse divise.