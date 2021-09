Consegna a domicilio, sbarca l'App dedicata a clienti e commercianti

Prenotare prodotti d'asporto, acquistare o richiedere la consegna a domicilio: tutto questo sarà possibile con la nuova App dedicata al territorio di Castelfidardo. "Sarà la versione digitale del tessuto commerciale fidardense - si legge nella nota - All'interno dell'app chiunque eserciti un'attività commerciale nel territorio di Castelfidardo potrà caricare e vendere i propri prodotti o servizi. Questo permetterà di offrire ai cittadini (anche delle città limitrofe) e ai turisti, la possibilità di visualizzare da una sola app informazioni sulle attività, prenotare d'asporto, acquistare o richiedere la consegna a domicilio (per le attività già attrezzate al servizio). Quest'ultima funzionalità permetterà alle aziende che lavorano già a domicilio di offrire ai propri clienti una piattaforma moderna e funzionale dalla quale effettuare gli ordini, e, d'altra parte, darà la possibilità a chi non offre ancora questo servizio di aprirsi ad un nuovo mercato".



Anche per le consumazioni sul posto sarà un'innovazione per il territorio: "vai al ristorante, apri il menù dall'app, scegli, ordini e paghi! In cucina avranno già ricevuto l'ordine e in cassa il pagamento, oppure si può scegliere di pagare in contanti o con carta alla cassa tranquillamente a fine pasto. Le funzionalità offerte da quest'app permetteranno anche di risparmiare tempo in quanto le persone avranno per esempio la possibilità di pagare i prodotti in anticipo e andare a ritirarli in negozio già pronti, senza dover fare la fila in cassa. L'obiettivo, oltre ad aumentare la facilità d'acquisto tramite i servizi digitali ,è anche quello di creare una rete locale che aumenti la notorietà dei prodotti e servizi delle attività del nostro comune. Infatti, avremo le pagine social di Castelfidardoadomicilio (instagram e facebook ), gestite con precise strategie di social marketing, al cui interno saranno pubblicizzate tutte le attività appartenenti al nostro circuito".

L'app sarà attiva a breve e potranno essere inserite un massimo di 30 aziende al mese, le quali potranno iniziare a prenotarsi già da subito inviando una mail (info@castelfidardoadomicilio.it). Successivamente, ogni mese si potranno aggiungere nuove aziende (il cui tetto massimo verrà comunicato preventivamente per potersi prenotare per tempo). "Entro qualche mese - conclude il comunicato - saremo in grado di ospitare all'interno della piattaforma la maggior parte delle attività".