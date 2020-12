"Conoscere la borsa", il team 3E Fortissimi di Fabriano al 5° posto in Italia

FABRIANO, 16 dicembre 2020 – Quinto posto assoluto in Italia. Un grande successo per gli studenti del Liceo Classico Stelluti di Fabriano, III E indirizzo Economico-Sociale, nell’ambito del progetto di educazione finanziaria “Conoscere la borsa” promosso dalla Fondazione Carifac che ha visto la partecipazione, in Italia, di ben 973 team di tutti gli istituti scolastici superiori, 49 squadre composte da ragazzi che frequentano gli istituti superiori nei Comuni di competenza della Fondazione Carifac. «Siamo molto soddisfatti di come tutti gli studenti coinvolti in questo progetto abbiano familiarizzato con il mercato finanziario e borsistico, acquisendo conoscenze e competenze che li hanno visti primeggiare in Italia», dichiarano dalla Fondazione Carifac che sostiene e finanzia da tre anni questo progetto che è stato inserito tra le iniziative più importanti dell’Ente, rivolte al settore dell’Istruzione, per l’anno scolastico 2020/21.

Il Progetto “Conoscere la borsa”, promosso dalle Casse di Risparmio e Fondazioni di tutta Italia è un avvincente concorso online che offre la possibilità a tutti gli studenti delle scuole secondarie superiori di conoscere il mercato finanziario e borsistico. La procedura è molto semplice, vengono assegnati a un “team” di ragazzi, composto da un minimo di 2 a un massimo di 6 elementi, 50.000 euro virtuali da investire, per tre mesi, in titoli finanziari di aziende sostenibili da un punto di vista ambientale. Le quotazioni sono quelle reali dei principali mercati finanziari europei: Milano, Madrid, Francoforte, Vienna e Stoccolma. Partito nel settembre scorso, il percorso si è concluso il 9 dicembre con la proclamazione dei vincitori nei due parametri di riferimento. In entrambi i casi, a classificarsi al 1° posto è stato il team Money_bag dell’IIS Marconi di Civitavecchia. Ma ottima è stata anche la performance degli studenti di Fabriano, grazie ai ragazzi del Liceo Classico Stelluti, team 3E Fortissimi composto dagli studenti della classe III E indirizzo Economico-Sociale, che nella sezione “Valore totale del deposito” hanno conseguito un lusinghiero quinto posto a livello nazionale, grazie ai loro 60.650,01 euro guadagnati durante questa iniziativa.

«Complimenti a tutti gli studenti degli Istituti superiori che hanno partecipato al progetto Conoscere la Borsa e, in particolare congratulazioni, al team del Liceo Classico Stelluti di Fabriano per questa loro ottima prova. I nostri studenti hanno acquisito, in questi tre mesi, una serie di competenze nuove e diverse, che non afferiscono specificatamente al percorso di studi che stanno frequentando. Ciò testimonia che, con impegno e dedizione, è possibile completare un percorso formativo in diversi ambiti. Evidenzio, infine, che la partecipazione all’iniziativa Conoscere la Borsa permette ai ragazzi di acquisire 20 crediti formativi nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro», ha commentato il Dirigente scolastico del Liceo Classico cittadino, nonché consigliere della Fondazione Carifac, Dennis Luigi Censi.