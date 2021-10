World Athletics 2021, Tamberi incredibilmente fuori dalla lista: la rabbia di Malagò

Gianmarco Tamberi, campione olimpico nel salto in alto a Tokyo2020 e vincitore della Diamond League, non è stato inserito nella lista dei dieci migliori atleti stilata dalla Federazione mondiale di Atletica Leggera per il World Athletics 2021. La decisione, che ha coinvolto anche Marcell Jacobs, è stata accolta tra l’incredulità generale viste le gesta dei due supercampioni italiani e di tutto quello che hanno rappresentato.

Dal Coni, direttamente attraverso le parole di Giovanni Malagò rilasciate agli organi di stampa nazionali e internazionali, è emerso un sentimento di rabbia e sgomento: «Lasciare fuori Jacobs e Tamberi dalla lista dei candidati al premio atleta dell’anno è una cosa profondamente sbagliata – ha tuonato il numero uno del Coni - Ho chiamato Anna Riccardi, membra Iaaf per sapere chi vota per queste cose. Lei stessa mi ha detto che non è chiaro, ci sono varie interpretazioni. Dicono soggetti terzi, ma noi siamo molto molto dispiaciuti, è molto poco credibile che tra i dieci da segnalare non ci siano l’unico che ha vinto due medaglie d’oro nell’atletica con record europeo (Jacobs) e Gimbo Tamberi, che ha vinto la Diamond League. È una mancanza di rispetto verso loro e non posso che denunciare».