Il Coni Ancona celebra alla Mole le stelle dello sport: grande festa con 59 riconoscimenti

ANCONA - Atleti, dirigenti, tecnici e società sportive eccellenti sono state celebrate dal pubblico e dalle Autorità Locali venerdì pomeriggio all’Auditorium della Mole Vanvitelliana, dove il CONI Provinciale Ancona ha organizzato l'annuale Festa dello Sport.

Realizzata con i patrocini della Regione Marche, Provincia e Comune di Ancona, la festa è tornata nel capoluogo con parecchi riconoscimenti, ben 59, conferiti ai tanti rappresentanti del movimento sportivo territoriale, che si sono distinti quest'anno a livello nazionale ed internazionale. Oltre al Presidente del CONI Marche, Fabio Luna e al Delegato del CONI Ancona, Enrico Picchio, che hanno fatto gli onori di casa, presenti in platea l'Assessore allo Sport della Regione Marche, Chiara Biondi, il suo omologo presso il Comune di ancona, Andrea Guidotti, il Presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali, il Viceprefetto Vicario di Ancona, Gloria Allegretto, e il Questore di Ancona, Cesare Capocasa.

Molto soddisfatto il Delegato CONI Ancona, che all'inizio della premiazione ha dichiarato: "La Festa dello Sport è il momento per consegnare le più alte riconoscenze in ambito sportivo ma da sempre questa delegazione ha voluto che fosse un momento di gioia e di incontro di tutte le componenti del mondo dello sport: saranno premiati arbitri, giornalisti, atleti, dirigenti e società affinché tutti possano sentirsi partecipi di questo movimento. La festa è anche il momento per fare il bilancio dell’anno sportivo trascorso: per la nostra provincia è stato ancora una volta un anno ricco di manifestazioni importanti e di successi anche a livello internazionale in tante discipline diverse (andremo a premiarne oltre trenta), a dimostrazione di come il nostro movimento sia un movimento vivo ed in salute. Vorrei però sottolineare, accanto ai successi conseguiti, come il lavoro di tutte le componenti in causa nella nostra provincia permetta allo Sport di essere anche una vera e propria agenzia educativa in grado di trasmettere modelli di vita e pratiche di comportamento virtuose".

"Festeggiamo un altro anno d'oro dello sport italiano, nell’ambito del quale la nostra Regione e in particolare la Provincia dorica hanno dato un contributo significativo grazie all’impegno di tutti gli attori della scena sportiva – ha sottolineato Luna – Esattamente un anno fa ci siano ritrovati nello stesso luogo, con la stessa emozione, per onorare i risultati epici dei nostri, dai Giochi Olimpici, con l’oro di Tamberi e il bronzo delle Farfalle, alle vittorie europee degli azzurri del calcio, allenati da Roberto Mancini, e delle ragazze dell’italvolley, preparate da Davide Mazzanti, due ct marchigianissimi. Tornare con tanti altri successi da celebrare non è che una conferma dell’impegno profuso dal nostro sport, che non smette di produrre eccellenze italiane”. Al fianco del CONI anche quest’anno c'è stato il Panathlon Club Ancona, coinvolto per l’assegnazione dei “Premi Fair Play”: 4 quelli messi in scaletta per questa edizione.

ELENCO PREMIATI

Stelle d’Oro al Merito Sportivo



Sandro Fiorentini PESCA SPORTIVA

Marco Rogano AUTOMOBILISMO



Stelle d’Argento al Merito Sportivo



A.S.D. Komaros Sub Ancona PESCA SUBACQUEA

A.S.D. Club Scherma

Montignano Marzocca Senigallia SCHERMA

Stelle di Bronzo al Merito Sportivo

A.S.D. Karate Ancona KARATE

A.S.D. Fortitudo Pattinaggio PATTINAGGIO A ROTELLE

U.S. Acli Dilettantistica Giovanni Mantovani PALLAVOLO

Diego Franzoni CALCIO

Aldo Massi RUZZOLA

Floriano Sartini RUZZOLA

Paolo Scandiani TENNIS

Armando Stopponi UISP

Medaglie d’Argento al Valore Atletico

Diego Monticelli MOTOCICLISMO – Campione Europeo

Supermoto S1

Medaglie di Bronzo al Valore Atletico

Simone Barontini ATLETICA LEGGERA – Campione Italiano Corsa Piana m. 800

Paolo Bucciarelli VELA – Campione Italiano CL. Platu 25

Anna Cionna BOWLING – Campionessa Italiana a squadre

Leonardo Gatti WAKEBOARD – Campione Italiano Cable Wakeboard

Simone Riccitelli AUTOMOBILISMO – Campione Italiano Granturismo

Palma d’ARGENTO al Merito Tecnico

Moreno Buontempi TAEKWONDO

Palma di BRONZO al Merito Tecnico

Riccardo Cecchi SCHERMA

Fabrizio Fattori PATTINAGGIO A ROTELLE

Andrea Quintini PALLAVOLO

Roberto Rotelli FOOTBALL AMERICANO

Premio C.O.N.I. Comitato Regionale Marche

Premio “Terzo Censi” - Atleta Esemplare

Giada Al Halwani TAEKWONDO

Premi C.O.N.I. Comitato Provinciale Ancona

Targa al Merito per Giudici - Arbitri

Francesco Tartaglini CRONOMETRISTI

Marco D'Ascanio CALCIO

Diplomi al Merito Sportivo

Gianmarco Tamberi ATLETICA

Tommaso Marini SCHERMA

Sofia Raffaeli GINNASTICA RITMICA

Giacomo De Mola PESCA IN APNEA

Mattia Occhinero PUGILATO

Charlemagne Metonyekpon PUGILATO

Tommaso Martini BOCCE

A.s.d. Ginnastica Fabriano GINNASTICA RITMICA

A.s.d. Città Di Falconara CALCIO A 5

Leandro Mosca PALLAVOLO

Riccardo Petrilli FOOTBALL AMERICANO

U.s.d. Osimana CALCIO

U.s. Unione Sportiva Filottranese A.S.D CALCIO

Piero Falzetti NUOTO

A.s.d. Basket Girls Ancona BASKET

A.s.d. Ma.Mo. Dance DANZA

Elia Sdruccioli TIRO A VOLO

A.s.d. Pedale Auguglianese CICLISMO

Vanessa Tittarelli WAKEBOARD

Gaia Lombardi CANOA

Alessandro Ragaini NUOTO

Jean Carletti JUDO

Edoardo Clementi JUDO

A.s.d. Circolo Bocciofila Loreto BOCCE

A.s.d. LG2 Vallesina Twirling TWIRLING

Viola Luciani PATTINAGGIO

Riccardo Tarsi AUTOMOBILISMO

Centro Ippico Tabù Ranch TURISMO EQUESTRE

Pennino d’Oro

Gianluca Pascucci

TROFEO CONI

Manuel Filippetti CICLISMO

Stella Forti CICLISMO

Matteo Angiolani CICLISMO

Giuseppe Libero CICLISMO

Premi PANATHLON

“Premio Fair Play 2021/22 al Gesto Sportivo”

Aldo Carbini - Bocciofila Ancona 2000 A.s.d.

“Premio Fair Play 2021/22 alla Promozione Sportiva”

A.s.d. Ancona Respect - Calcio

“Premio Fair Play 2021/22 alla Carriera Sportiva”

Ayman Al Halwani – Giudice Taekwondo

“Premio Fair Play 2021/22 alla Solidarietà Sportiva”

Giovanni Pozzari – Dirigente Servizio Politiche Sociali e Sport Regione Marche