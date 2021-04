Congresso Cna Impianti: eletti i nuovi presidenti e dirigenti 

Il mestiere “Impianti” di Cna Territoriale di Ancona ha rinnovato la sua presidenza. Martedì 20 aprile la categoria si è riunita online per un importante seminario sulla corretta compilazione delle dichiarazioni di conformità e di rispondenza, le responsabilità, le normative di riferimento, differenze e campi di applicazione, e con l'occasione ha nominato il suo nuovo gruppo dirigente. Fabio Fava di Montemarciano è il nuovo presidente per i Termoidraulici, Andrea Zoppi di Ostra è il presidente della categoria Elettrici e Giancarlo Porcarelli di Fabriano è il nuovo presidente dei Riparatori Elettrodomestici.

Un inizio importante per tutta la categoria degli impiantisti dell'associazione di categoria, che ha visto tanta partecipazione al seminario organizzato in occasione del congresso elettivo. «Per gli impiantisti la professionalità è un obbligo di legge e pertanto non si può prescindere da una perfetta conoscenza ed applicazione delle norme tecniche e da un continuo aggiornamento professionale.- dichiara Elisabetta Grilli, segretario Cna Impianti - Purtroppo si riscontrano ancora lacune tra gli operatori e ne sono la prova dichiarazioni di conformità eccessivamente “sintetiche” e per questo carenti di quelle informazioni che in futuro potrebbero risultare oltremodo fondamentali per la tutela stessa dell’impresa che ha curato l’installazione». ? A completare il direttivo, per Termoidraulici Bughi Lorella (Ancona), Goldoni Stefano (Senigallia), Santolini Paolo (Ancona). Per gli Elettrici Rabinelli Maurizio (Ancona), Venatori Maurizio (Ancona) e Olivari Carlo (Maiolati Spontini).