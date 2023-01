Congresso Cgil, alla Mole arriva il segretario Emilio Miceli

ANCONA - Il XIII congresso Cgil Marche si svolgerà martedì 31 gennaio e mercoledì 1 febbraio ad Ancona, alla Mole Vanvitelliana, presente il segretario nazionale Emilio Miceli. I lavori avranno inizio, martedì 31, alle ore 9,30; alle 10,30 è in programma la relazione del segretario generale uscente Cgil Marche, Giuseppe Santarelli. Quindi, alle 11, sono in calendario gli interventi di Valeria Mancinelli, sindaco di Ancona, Francesco Acquaroli, presidente Regione



Marche, Sauro Rossi, Cisl Marche e Claudia Mazzucchelli, Uil Marche. I lavori si concluderanno alle ore 19.Mercoledì 1 febbraio, l’inizio è previsto per le ore 9 mentre le conclusioni del segretario nazionale Miceli sono in programma per le ore 12.