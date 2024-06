Le congratulazioni di Confartigianato a Francesco Pirani, nuovo sindaco di Osimo

OSIMO – «Da Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino congratulazioni e buon lavoro al neo eletto sindaco di Osimo Francesco Pirani. La sua nomina premia un percorso fatto di impegno in prima persona e di ascolto del territorio, del mondo delle imprese e dei cittadini dei quali ha saputo comprendere la voglia di cambiamento». Così Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli, Presidente e Segretario di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, Associazione nella quale Pirani ha ricoperto il ruolo di Presidente della Meccanica.

«Confartigianato – si legge nella nota – rappresenta una grande realtà fatta di imprese e persone, di condivisione e confronto finalizzati a una crescita economica e sociale, capace di formare figure in grado di comprendere i cambiamenti e di crescere acquisendo competenze da mettere al servizio della collettività. Nell’esperienza maturata nell’Associazione, Pirani ha dimostrato dedizione, capacità di mediazione e spirito di servizio che, siamo certi, saprà trasferire ad un territorio che ben conosce e per il quale ha già dimostrato di saper fare bene. Il suo programma, concreto e con una visione che coniuga attenzione al benessere dei cittadini, al supporto alle imprese, ma anche all’accoglienza e al decoro di una città importante come Osimo, dimostra la sua capacità di perseguire quelli che sono gli interessi della collettività e la sua volontà di collaborare con tutte le realtà territoriali per il bene comune».