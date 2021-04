Marche in zona arancione anche la prossima settimana, la conferma di Acquaroli

Il governatore sui social ha confermato che da lunedì 19 per tutta la settimana la regione sarà arancione. Ha aggiunto poi: «Cerchiamo di essere attenti per tornare gialli»

A pochi minuti dalla chiusura della conferenza stampa del premier Dragh i il governatore Francesco Acquaroli annuncia sulla sua pagina Facebook: «Saremo arancioni - dice - anche la prossima settimana. Cerchiamo di essere attenti e tenere alta l’attenzione nella speranza che nella classificazione sarà anche riammesso il colore giallo».

Intanto oggi il Gores comunica che nelle Marche nelle ultime 24 ore si registrano per il secondo giorno consecutivo 326 nuovi positivi (70 in provincia di Macerata, 77 in provincia di Ancona, 91 in provincia di Pesaro-Urbino, 26 in provincia di Fermo, 47 in provincia di Ascoli Piceno e 15 fuori regione).