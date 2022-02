Confartigianato Marche, il nuovo segretario è Gilberto Gasparoni

E’ Gilberto Gasparoni il nuovo Segretario Generale di Confartigianato Marche. Laurea in economia, una lunga esperienza nell’Associazionismo, importanti ruoli di responsabilità ricoperti in ambito sindacale: già vicesegretario e responsabile sindacale della Confartigianato di Ancona, segretario regionale di Confartigianato Trasporti.

«Ho accettato questa sfida con grande entusiasmo, ha affermato il neo segretario, assumo il nuovo incarico con l’obiettivo primario di mettere il mio impegno e le mie competenze a disposizione della Federazione per il rafforzamento della rete delle Associazioni interprovinciali (Confartigianato Ancona- Pesaro e Urbino, Confartigianato Macerata, Ascoli Piceno e Fermo). Di fronte a un contesto economico difficile e in forte mutamento, siamo preparati a continuare a ricoprire il nostro ruolo a fianco della micro e della piccola impresa ponendo al centro delle nostre azioni l’imprenditore, la sua famiglia, ad essere interlocutori attenti delle Istituzioni per continuare oggi come sempre a rappresentare un importante valore aggiunto per il sistema produttivo e per i nostri territori con progetti e proposte concrete».

Al nuovo Segretario di Confartigianato spetta il compito di guidare la struttura della maggiore Organizzazione rappresentativa dell’artigianato e delle piccole imprese delle Marche con oltre 22.000 soci attivi che occupano oltre 66.000 addetti e 23.000 pensionati. Un sistema associativo presente capillarmente, con una sede regionale, 2 sedi interprovinciali e 50 uffici periferici, 500 operatori al servizio delle imprese associate. La sua esperienza è considerata una preziosa risorsa su cui puntare per poter sviluppare sempre più i settori dell’attività sindacale e di tutela a favore delle categorie e dei territori, ritenuti prioritari e strategici.