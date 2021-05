Meno tasse e job talent: il progetto per rilanciare il lavoro

Agevolazioni sulla tassazione locale al centro della discussione del Comitato territoriale di Confartigianato Fabriano, alla presenza del sindaco Gabriele Santarelli, in cui sono state illustrate le attività effettuate dall’Associazione per supportare le nostre micro e piccole imprese, evidenziando alle istituzioni i possibili provvedimenti da prevedere per fornire un sostegno concreto. Il Presidente di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, Graziano Sabbatini ha ribadito durante l'incontro “la necessità di misure eccezionali di sostegno per le imprese, dato il momento straordinario di crisi economica che stiamo vivendo, perché continuano a essere in forte sofferenza”.



«Dobbiamo evidenziare il fatto che finora la mancanza di contributi adeguati ha pesato su tantissime attività”, ha aggiunto il Segretario Marco Pierpaoli, “è necessario intervenire, come abbiamo chiesto più volte, per ricreare condizioni favorevoli al fare impresa in Italia, attraverso misure fondamentali come la riduzione totale della tassazione e lo snellimento della burocrazia, vera e propria piaga per le attività produttive. Solo così si potrà salvaguardare l’economia del territorio».



«Uno dei risultati più importanti ottenuti da Confartigianato grazie a diversi incontri avuti con l’Amministrazione comunale - ha spiegato Sandro Tiberi, Presidente Confartigianato Fabriano - è stato lo sconto sulla Tari tra il 20% e il 60%, oltre all’impegno su contributi alle aziende per 1 milione di euro. E' necessario continuare ad agire in tal senso, riducendo il peso delle imposte che gravano sulle imprese, ormai stremate da un anno di chiusure e limitazioni delle attività». Poi il tema del sostegno all’occupazione locale con l’opportunità offerta da Job Talent, «un progetto lanciato da Confartigianato lo scorso autunno con l’obiettivo di supportare le aziende nella ricerca di occupazione dei profili professionali richiesti”, ha spiegato Federico Castagna, responsabile territoriale Confartigianato. Il Comune è stato invitato a sottoscrivere l’accordo per il servizio anche per aiutare un territorio come quello di Fabriano, martoriato dalla crisi economica e da vicende come quella di Elica Spa che stanno mettendo ancora una volta a dura prova lavoratori e aziende dell’indotto». Per l’area vasta del fabrianese, importante anche la possibilità per le imprese di accedere a bandi a fondo perduto, come quello regionale dedicato all’Area di crisi Merloni, illustrato nel dettaglio dai referenti Confartigianato. Come sottolineato da Tiberi, «qualsiasi azione messa in campo per sostenere le nuove attività del territorio è positiva, ma ci auguriamo che si pensi sempre a sostegni adeguati anche per le imprese già esistenti, che hanno fatto sacrifici importanti in questo anno e mezzo di pandemia, pagando un prezzo altissimo».