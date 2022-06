Confartigianato, Graziano Sabbatini confermato presidente: «Lavoro apprezzato nonostante le difficoltà»

ANCONA - Graziano Sabbatini è stato confermato Presidente della Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino nell’ambito del XVI Congresso dell’Associazione che si è tenuto presso il Centro Direzionale in via Fioretti, e alla quale hanno preso parte 97 delegati. L’elezione è avvenuta di fronte al Presidente e al Segretario nazionali di Confartigianato Marco Granelli e Vincenzo Mamoli.

"Protagonisti nel cambiamento, imprese patrimonio del paese”, il titolo del Congresso che è stato il momento culminante di un percorso che ha portato l’Associazione a confrontarsi con le 8 aree territoriali di riferimento sulle priorità espresse dalle imprese, dalle categorie e dai gruppi che compongono Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino. Innovazione tecnologica e digitale, sostenibilità, valorizzazione dei borghi e della cultura come veicoli di crescita, credito, i servizi e il sociale sono stati i temi al centro dei convegni tematici.

«Grazie per la fiducia e la stima che mi sono state rinnovate con questa elezione - ha detto il Presidente - È per me una conferma che il lavoro che abbiamo fatto finora è stato apprezzato e condiviso dai nostri Associati. Nonostante le tante difficoltà che vivono oggi i nostri imprenditori riscontro un profondo senso di appartenenza nei confronti della nostra Associazione». «Gli ultimi anni ci hanno messo di fronte a situazioni imprevedibili. Abbiamo cercato di fare e dare il massimo per le nostre imprese e per il territorio» ha detto Sabbatini sottolineando la volontà che il percorso congressuale fosse un momento di profondo confronto dal quale far emergere le linee sulle quali impostare le azioni future dell’Associazione.

«C’è bisogno - ha concluso Sabbatini - di progetti di valore e della sinergia tra tutti per affrontare scelte coraggiose, trasformando le difficoltà in opportunità. Solo con un lavoro di squadra, partendo dai nostri territori, dalle nostre specificità, dalle nostre imprese, dal capitale umano dei nostri imprenditori, potremo costruire il futuro dell’economia e delle nostre comunità». A congratularsi con il Presidente Sabbatini, il Presidente di Confartigianato Imprese Marco Granelli. “Al Presidente Graziano Sabbatini rivolgo le congratulazioni mie e della Confederazione per la conferma alla guida di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino. La rielezione dell’amico e collega Graziano, componente del Comitato di Presidenza di Confartigianato nazionale, testimonia la qualità dell’impegno profuso in questi anni” ha detto Granelli.

«Auguro buon lavoro a lui e a tutta la squadra al vertice dell’Associazione. Non è un momento facile. Appena usciti dall’emergenza della pandemia, dobbiamo affrontare l’impatto sulle nostre aziende del drammatico conflitto nel cuore dell’Europa” ha sottolineato Granelli ricordando però come sia “ora che occorre potenziare la capacità di Confartigianato di essere Sistema, di fare squadra, valorizzando in un’ottica di coralità le nostre tante, preziose peculiarità, di puntare sulla prossimità territoriale per trovare soluzioni nuove, condivise ed efficaci in grado di rispondere alle sfide alle quali sono chiamati gli imprenditori. Dobbiamo essere protagonisti nel cambiamento e costruttori di futuro».