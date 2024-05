Confartigianato, feste e spettacoli per valorizzare e rilanciare i quartieri periferici di Ancona

ANCONA – Valorizzare tutta la città di Ancona, i centri commerciali naturali e i borghi. Questo lo scopo che si prefigge Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino con due iniziative che sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte, tra gli altri Marco Pierpaoli, Segretario di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino, Paolo Longhi e Luca Casagrande Presidente e Responsabile territoriale, gli assessori comunali alle Attività economiche Angelo Eliantonio e ai borghi Daniele Belardinelli.

Corso Carlo Alberto, nel quartiere del Piano, si calerà nelle travolgenti atmosfere latine grazie a ‘Fiesta latina – la festa dei sapori latini’, dell’International Street Food in programma da venerdì 10 a domenica 12 maggio 2024. Quattro giorni intensi di eventi in cui protagonisti saranno la qualità, la passione per il buon mangiare e il divertimento. I trucks proporranno eccellente cibo di strada tipico delle cucine dell’America Latina, ma non mancheranno la birra, con birrifici artigianali di eccellenza italiani, europei e internazionali, e una proposta di cocktail & long drinks anche questi dal sapore internazionale. A far ballare il pubblico la travolgente musica di gruppi caraibici. A presentare l’evento l’organizzatore, Alfredo Orofino presidente nazionale Airs-Confartigianato. Alessandra Bocchini, Giacomo Giaccaglia Presidente Mutuo Soccorso Acli di Gallignano e il partner tecnico Alessandro Nicoletti di Ankongrafica, hanno invece illustrato l’edizione 2024 di ‘Anteprime Gallignano’.

La kermesse, che si terrà dal 10 al 12 maggio, animerà ogni angolo del quartiere di Gallignano ospitando esposizioni, performance, eventi e mostre di artigianato, arte, spettacolo, musica, danza, fotografia, grafica. Il quartiere sarà un palcoscenico di arte diffusa a beneficio di chi lo vive e di chi arriverà ad immergersi in un’atmosfera unica. Gli artisti presenti, molti giovani esordienti altri affermati, saranno 34, il doppio della scorsa edizione. «Due eventi che rappresentano il nostro impegno a valorizzare e ad investire sul territorio delle due province», spiega il Segretario Marco Pierpaoli sottolineando la volontà di far emergere le potenzialità del capoluogo, più periferici in collaborazione con l’amministrazione comunale.

«I quartieri più periferici meritano di essere ravvivati e valorizzati», hanno detto Paolo Longhi e Luca Casagrande, Presidente e Responsabile territoriale di Ancona. «Gallignano è un borgo meraviglioso che merita di essere abitato, ma ha bisogno di servizi e di iniziative che lo rendano attrattivo. Questi eventi sono frutto di un continuo dialogo e confronto con gli operatori e l’amministrazione comunale. In particolare - ha detto Casagrande - stiamo seguendo con attenzione lo sviluppo dei progetti di rilancio del Piano che ha bisogno di essere animato e vissuto».

L’assessore Eliantonio ha ribadito come sul Piano si stia facendo un importante lavoro di valorizzazione anche in collaborazione con Confartigianato e come la ‘Fiesta latina’ sia solo il primo di una serie di eventi. «Bene iniziative come Anteprime Gallignano», ha detto l’assessore Belardinelli sottolineando come l’impegno sia quello di organizzare iniziative strutturate in tutti i borghi. Giulia Mazzarini, responsabile di Confartigianato Persone, ha evidenziato il valore sociale di portare eventi culturali ed artistici sul territorio, rafforzando il senso di orgoglio e di appartenenza ad una comunità e spiegato come l’Associazione stia potenziando l’area del turismo sociale anche con percorsi di un solo giorno alla scoperta del territorio e delle sue eccellenze.