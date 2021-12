Moda e Lavanderie, a Luca Casagrande la delega di Confartigianato

In un momento in cui il mondo della piccola e micro impresa è chiamato a sfide importanti come quella Della ripartenza dopo la pandemia, la Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino punta sulla vicinanza al territorio e agli imprenditori offrendo un sostegno concreto con opportunità che aiutino le imprese stesse ad innovarsi. Per fare questo, l’Associazione ha scelto di affidare a Luca Casagrande, accanto alla delega per il settore Benessere, quella al comparto Moda e Pulitintolavanderie.

«Casagrande è da 10 anni in Confartigianato e ben conosce il tessuto economico e sociale del territorio ricoprendo dal 2019 il ruolo di responsabile sindacale territoriale di Ancona sul quale insistono oltre 3700 imprese artigiane. In Confartigianato ha ricoperto incarichi nel settore delle categorie come responsabile del settore Legno e Arredo- scrive Confartigianato in una nota- La conoscenza maturata da Casagrande in diversi ambiti, sarà preziosa per far crescere ancora il comparto Benessere, della Moda e delle Pulitintolavanderie, settori che si pongono come servizi alla persona e che condividono problematiche simili, a partire da quello relativo all’abusivismo che danneggia non solo gli imprenditori seri, ma rappresenta anche un rischio per la salute delle persone. Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino, con Luca Casagrande, vuole proseguire nel suo impegno nel contrasto a questi fenomeni e nell’essere vicina alle imprese che rappresentano il tessuto economico della comunità accompagnandole e formandole anche per essere pronte a quelle che sono le sfide già in atto del risparmio energetico e del green che comporterà anche l’uso di nuove tecnologie e nuovi prodotti».