Confartigianato Imprese, prima seduta della nuova giunta

ANCONA - Si è svolta ieri la prima seduta della nuova Giunta di Confartigianato Imprese Ancona Pesaro e Urbino. Dopo la conclusione del XVI Congresso, tenutosi ad Ancona l’11 e 12 giugno, che ha portato al rinnovo del Consiglio Direttivo e alla riconferma del Presidente Graziano Sabbatini, si è delineata la nuova Giunta di cui sono entrati a far parte Cristina Brunori, Davide Coppari, Paolo Longhi, Egidio

Muscellini, Raffaella Mazzanti, Bruno Ricciardelli, Barbara Serrani e Sandro Tiberi.

Vice Presidente Vicario è stato nominato Paolo Longhi, mentre Davide Coppari e Barbara Serrani sono i due Vice Presidenti. Il Presidente Sabbatini esprimendo grande soddisfazione per il lavoro svolto durante tutto il percorso congressuale che ha visto una grande partecipazione degli associati, ha evidenziato come, oggi più di ieri, sia necessario fare squadra per affrontare le sfide alle quali sono chiamate le imprese.