Accordo Confapi Ancona e Innoliving: tamponi a prezzo convenzionato per le aziende

ANCONA – Confapi Ancona, associazione di piccole imprese private con oltre 400 aziende associate e Innoliving, azienda leader nell’Healthcare, hanno sottoscritto un protocollo che consentirà a tutte le realtà imprenditoriali che si riconoscono nella sigla di effettuare varie tipologie di tamponi per accettare la positività al Covid-19 ad un prezzo convenzionato. A sottoscrivere l’accordo sono stati il direttore di Confapi Ancona Michele Montecchiani e il DG di Innoliving Danilo Falappa.

«Nessuno può dirsi escluso da questo problema – ha detto Montecchiani – e come associazione siamo molto attivi per sostenere le nostre aziende che combattono questa terribile battaglia che colpisce la salute delle persone minando anche il presente e il futuro del tessuto imprenditoriale. «La sensibilità di un’azienda dinamica ed affermata come Innoliving Spa, associata a Confapi Ancona, che ringrazio, ci ha permesso di mettere a disposizione delle nostre imprese attive sul territorio l’opportunità di effettuare i tamponi sotto controllo medico, indispensabili per uno screening preventivo e tempestivo, fondamentale per evitare focolai nelle aziende».