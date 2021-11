Confagricoltura Marche, il nuovo presidente è Federico Castellucci 

Federico Castellucci è il nuovo presidente di Confagricoltura Marche. È stato eletto ieri per acclamazione dall’Assemblea dei delegati che ha confermato alla vicepresidenza Emiliano Pompei. A congratularsi con lui e formulargli i migliori auguri di buon lavoro è intervenuto anche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

Si legge nella nota: «Nel ringraziare per la fiducia accordata, Castellucci ha indicato quattro obiettivi strategici per il proprio mandato: rafforzare la qualità dei servizi erogati agli associati che rappresentano le principali aziende agricole ed agroalimentari della regione, con l’obiettivo di incrementarne il numero e di accompagnarle nelle nuove opportunità di investimento legate soprattutto al Pnrr; creare una sempre maggiore sinergia tra le varie Unioni provinciali, nel solco di quanto avviato dal compianto predecessore Gianni Manzotti; mantenere costanti contatti con Confagricoltura nazionale per rappresentare sempre al meglio esigenze ed aspettative degli associati marchigiani; confrontarsi in maniera puntuale e ricorrente con la Regione per contribuire a far sì che scelte e provvedimenti siano coerenti con le prospettive delle imprese agricole ed agroalimentari». Titolare dell’omonima azienda di famiglia a Montecarotto, Federico Castellucci è attualmente presidente della Federazione Vitivinicola di Confagricoltura, dopo essere stato per 15 anni direttore generale di Federvini e per due mandati (10 anni) a capo dell’organismo intergovernativo Oiv (Organizzazione Internazionale della vigna e del vino) a Parigi.