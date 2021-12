Confagricoltura, Antonio Trionfi Honorati alla guida dell'Unione provinciale agricoltori

Antonio Trionfi Honorati è il nuovo presidente dell’Unione Provinciale Agricoltori di Ancona, l’organismo territoriale di Confagricoltura. È stato eletto all’unanimità dall’assemblea dei soci che ha confermato come vicepresidente Alessandro Bettini che sarà affiancato da Gianluca Manzotti.

«Due obiettivi - ha dichiarato Trionfi Honorati - dovranno caratterizzare questo mandato: da un lato qualificare sempre più il servizio ai soci per permettere loro di avvalersi di un supporto tecnico amministrativo pienamente affidabile, capace anche di agevolare le opportunità dei fondi del Pnrr legati all’agricoltura e all’agroalimentare; dall’altro valorizzare al meglio la filiera zootecnica, in particolare quella dei bovini da latte, che oggi nelle Marche vede aziende leader nazionali nella trasformazione costrette ad approvvigionarsi da fuori regione per mancanza di stalle». Antonio Trionfi Honorati, alla guida di una delle aziende agricole più grandi delle Marche caratterizzata da seminativi e allevamenti di bovini e bufale con sede a Jesi, è anche capofila di un progetto regionale, a cui partecipano università, enti di ricerca e imprese, per una piena valorizzazione della canapa nell’industria non agroalimentare.