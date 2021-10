Confael, Sandro Zaffiri confermato segretario regionale

Con il primo Congresso regionale Marche della Confederazione autonoma europea dei lavoratori, Confael, Sandro Zaffiri è stato confermato segretario regionale dopo la nomina avvenuta durante il direttivo del sindacato nel maggio scorso a Roma. Presso l'hotel Concorde di Ancona alla presenza del Segretario Generale Domenico Marrella e dei delegati e iscritti, Zaffiri ha illustrato l'importanza della presenza nelle Marche della Confael ringraziando i presenti e il Segretario Generale per la conferma della sua nomina a Segretario Regionale.

''Noi auspichiamo - ha detto Zaffiri - una interlocuzione importante con le organizzazioni datoriali e con le istituzioni politiche marchigiane. Abbiamo gia' in cantiere alcune proposte come il credito più facile per i 45 mila artigiani delle Marche, una sanità senza liste di attesa e un servizio di medici di medicina generale più efficiente sul territorio''. Zaffiri ha poi affrontato il tema della ricostruzione ''auspicando tempi rapidi per la gente che vive nelle Sae e che si sfrutti al meglio il sismabonus e l'ecobonus 110 che - ha voluto rimarcare Zaffiri - spero il governo lo proroghi oltre il 2023''. Riguardo il porto e l'aeroporto di Ancona ha sottolineato come ''è indispensabile un incremento dei voli dall' aeroporto dorico e un Porto dell' Adriatico centrale collegato alla SS16 per la realizzazione di un maggiore sviluppo regionale e interregionale''.