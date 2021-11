Conerobus, la formazione per il futuro del trasporto pubblico locale

Il trasporto pubblico locale del futuro deve per forza confrontarsi con la transizione ecologica delle città e del nostro modo di vivere. Nuova energia per la mobilità sostenibile con l’obiettivo di uscire dai combustibili fossili. Sono questi i temi del terzo e ultimo incontro di Next generation mobility, il ciclo di webinar organizzati da Conerobus Service per formare i manager del futuro nel settore del Tpl.

Venerdì 26 novembre, dalle 10 alle 12, i partecipanti potranno ascoltare le relazioni di Tiziano Dotti, sales manager di Iveco Bus, Edoardo Carturan e Marco Gervasi, esperti in Snam di mobilità alimentata a idrogeno ed energie rinnovabili, e Nadia Amitrano, manager di EnelX, che porterà come esempio i servizi messi in campo per affiancare le aziende del trasporto pubblico su gomma nella transizione elettrica. La partecipazione è gratuita. È richiesta comunque l’iscrizione attraverso la piattaforma scaricabile dal sito dedicato. Al termine del progetto sarà rilasciato un attestato di partecipazione ai sensi della certificazione EA37 - ISO 9001:2015.