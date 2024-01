Conerobus, l'affondo dei sindacati: «Nessuna risposta alle ripetute richieste di chiarimenti»

I sindacati di base utilizzano una lettera aperta per manifestare i timori legati alla situazione venutasi a creare a ConeroBus. A preoccupare è la mancanza di comunicazione e di condivisione a livello decisionale, tale da spingere l’USB a rivolgersi all’azienda mediante una lettera aperta, con la quale vengono richieste spiegazioni in merito al “modus operandi” dei vertici.

«La notizia, di queste ultime ore, proveniente dalla Direzione aziendale – riporta la nota – e contribuisce ad aggravare, ammesso che sia possibile, la preoccupazione che la nostra Organizzazione Sindacale ha da tempo maturato circa le modalità con le quali la proprietà di Conerobus, e il suo gruppo dirigente nel suo complesso, affronta i problemi di gestione della S.p.A. Non dobbiamo mai dimenticare che un'azienda come la nostra, demandata alla gestione Trasporto pubblico Locale, abbia il compito di offrire un servizio efficiente a tutti i cittadini, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, con particolare riguardo alle cosiddette “fasce deboli”, ovvero a coloro che non dispongono di risorse tali da consentire alternative all'utilizzo del Trasporto Pubblico per la mobilità sul Territorio o per raggiungere il posto del lavoro».

«Senza entrare nel merito della legittimità di tale provvedimento – prosegue il comunicato – riteniamo che questa Azienda avrebbe dovuto, prima di porre in essere qualsivoglia modifica allo status quo, istituire un nuovo canale di agevolazione per i dipendenti e rispettivi congiunti diretti, chiarendo in via definitiva eventuali dubbi interpretativi. È palese che tale modus operandi, quantomai inopportuno ed inutile al fine di ripianare le finanze aziendali, rappresenterebbe un vero e proprio sfregio nei confronti dei lavoratori già gravemente vessati da anni di riduzioni salariali. Siamo consci e pienamente consapevoli delle gravi responsabilità della precedente Amministrazione nella gestione del Servizio, ma riteniamo tuttavia che simili iniziative siano semplicemente inammissibili e restituiscano l'immagine di una Direzione che brancola nel buio nel tentativo di dimostrare qualcosa che, alla fine, si traduce in “tagli indiretti” al salario dei propri dipendenti.

Questa O.S. si farà parte attiva nel contrastare una simile iniziativa demagogica, verificando altresì se la stessa possa riscontrare una violazione alla normativa ancora vigente (come ad esempio l'art. 34 del R.D. 148.) e nel segnalare la condotta antisindacale del nuovo CDA per la mancata risposta alla PEC inoltrata il 06 dicembre u.s., inerente il presunto dispendioso acquisto di un Iphone del valore di circa €2000. Nel citato contesto, anche il ripianamento del “buco di bilancio” relativo all’anno 2022 ha determinato un abbassamento importante del valore dell'Azienda che, nelle prossime gare potrebbe rappresentare una “facile preda” per eventuali investitori, a discapito della tranquillità lavorativa di tutti i Dipendenti. Siamo curiosi di conoscere altresì quali siano le garanzie per il i lavoratori precari che, per primi, rischiano di pagare il conto delle ristrutturazioni. Se questi non fossero riconfermati, l’intera azienda ne risentirebbe negativamente, considerando altresì il mancato reintegro del personale in quiescenza. Per i motivi sopra esposti si ritiene “prioritaria” ed “impellente” la costituzione della prossima Rappresentanza Sindacale Unitaria – è la conclusione – unico reale garante dei diritti dei Lavoratori».