Conerobus annuncia lo sciopero: stop di 24 ore

Conerobus annuncia lo sciopero nazionale lunedì 11 ottobre per 24 ore. Lo stop riguarda le seguenti fasce orarie: dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 fino al termine del servizio. "Pertanto in tali orari - si legge nella nota - potrebbero non essere garantite tutte le corse in partenza dal capolinea". Sono esclusi dallo sciopero i servizi per disabili e i servizi scuolabus.

Le motivazioni dello sciopero riguardano diversi aspetti. Si legge: "Contro lo sblocco dei licenziamenti e per la riduzione generalizzata dell'orario di lavoro a parità di salario, al fine di constrastare l'attacco all'occupazione e ai salari. E per il rilancio dei salari, con forti aumenti economici e con l'istruzione di un meccanismo di piena tutela dei salari dall'inflazione. Inoltre si sciopera per il rafforzamento della sicurezza dei lavoratori e per una vera democrazia sindacale".