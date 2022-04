Conerobus, annunciato lo sciopero: tutte le informazioni sulle corse garantite

Giovedì 28 aprile programmato lo sciopero territoriale di quattro ore per i lavoratori dipendenti Conerobus. «Avvisiamo la gentile clientela - si legge nella nota - che le Organizzazioni Sindacali degli Autoferrotranvieri Filt CGIL, Fit-Cisl, UIL Trasporti, Faisa-Cisal ed Ugl Autoferro hanno proclamato uno sciopero territoriale di 4 ore per i lavoratori dipendenti della società di trasporti Conerobus Spa, per la giornata di giovedì 28 aprile 2022». Lo sciopero riguarderà le face orarie 11,30-15,30.

Le motivazioni dello sciopero «riguardano l'aspetto che la condotta posta in essere dall'azienda viene ritenuta non rispettosa delle corrette relazioni sindacali e non osservante la buona fede contrattuale». Le partenze dai capolinea, verranno effettuate fino alle ore 11,29. I lavoratori, terminato lo sciopero, si presenteranno in deposito in modo tale che il servizio possa riprendere dai capolinea alle ore 15.30. Verranno garantiti i servizi per i portatori di handicap, scuole materne ed elementari.