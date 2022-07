Conerobus, un nuovo servizio: dal 14 luglio attiva la linea Camerano-Portonovo

ANCONA- Raggiungere le spiagge di Portonovo da Camerano sarà più semplice e comodo, grazie alla nuova linea sperimentale operata da Conerobus Service e voluta fortemente dagli assessorati ai Servizi Sociali e alla Cultura del Comune di Camerano in collaborazione con gli operatori della baia. Il servizio bus sarà attivo ogni giovedì, dal 14 luglio all’8 settembre, e collegherà l’incantevole cittadina incastonata tra le colline della Riviera del Conero con la splendida baia meta prediletta da bagnanti locali e villeggianti.

«Con questo nuovo collegamento – afferma il presidente di Conerobus Service, Muzio Papaveri – oltre a mettere a disposizione degli utenti ulteriori alternative al mezzo privato per godere al meglio del mare di Portonovo, confidiamo di contribuire attivamente al benessere psicofisico delle persone messo a dura prova dalla pandemia, oltre alla valorizzazione del patrimonio locale».

L’inedito servizio, che va ad aggiungersi agli altri già attivi verso Portonovo, è stato infatti messo a punto con un doppio intento: agevolare l’accesso dei cameranesi alla baia, ma anche offrire agli ospiti della Baia un’opportunità in più per visitare la Camerano Sotterranea, con le sue grotte tra i siti storici più affascinanti della zona, o la mostra su Carlo Maratti, l’artista cameranese, figura centrale della pittura italiana della seconda metà del Seicento, allestita nella Chiesa di San Francesco.

Previste tutti i giovedì tre corse di andata e tre di ritorno. La prima partirà da Camerano alle 9.30 per raggiungere la piazzetta di Portonovo. L’ultima è in programma alle 16.35 con partenza dalla baia. Costo del biglietto di andata e ritorno: 5 euro, acquistabile on line accedendo alla piattaforma https://conerobus.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=TI_PORTO_AL_MARE