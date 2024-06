Conerobus-Comune di Ancona, tavolo di confronto per pianificare la progettualità futura

ANCONA – Dialogo continuativo con lavoratori e loro rappresentanti, ricognizione a lungo raggio sull’ottimizzazione delle corse in calendario e il rilancio del progetto filoviario al Ministero per la valutazione. Sono questi gli assi portanti dell’incontro che si è tenuto questa mattina in Conerobus voluto dal Vice Sindaco, Giovanni Zinni che ha incontrato prima il Consiglio di Amministrazione di Conerobus S.p.A. (il Presidente Italo D’Angelo, il Vice Presidente Marcello Pesaresi, l’AD Giorgio Luzi e la Consigliera Manuela Matteucci) e successivamente il Consiglio di Amministrazione di Conerobus Service Srl, (il Presidente Giorgio Luzi, il Vice Presidente Alessandro Di Paolo, il Consigliere, Michele Di Ruggero).

Partendo proprio dalla filovia, il completamento della progettazione sta impegnando in sinergia sia l’azienda sia gli uffici preposti del Comune di Ancona. Il disegno complessivo porterà la città verso l’utilizzo di filobus altamente tecnologici e rispondenti alle caratteristiche ambientali richiesta dalle specifiche del bando. «Un percorso – afferma il Vice Sindaco – che abbiamo dovuto ricominciare ex novo perché quello studiato in precedenza era insostenibile dal punto di vista economico». Ed è proprio in questo contesto che si inserisce la verifica dell’attuale programma di esercizio volta all’efficientamento dell’offerta dei servizi di trasporto pubblico nella città di Ancona e conseguentemente di legalità e lotta all’evasione.

Non per ultimo è stato affrontato il tema delle relazioni industriali: il percorso di risanamento della Conerobus passa attraverso una più stretta collaborazione tra l’azienda e la forza lavoro. «Il dialogo – sottolinea Zinni – è stato il punto cardine che ha contraddistinto il rapporto di questa amministrazione con l’Azienda fin dalle prime battute e su questa strada intendiamo proseguire». Il Vice Sindaco ha di seguito incontrato una delegazione di dipendenti per un saluto, con la promessa di una prossima visita a breve durante la quale riceverà anche le rappresentanze sindacali e i lavoratori tutti.