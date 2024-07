Ancona capitale della danza, tutto pronto per il Conero Dance Festival

ANCONA- Dal 9 al 21 luglio Ancona sarà capitale della danza e crocevia di arte e creatività per spettacoli unici. Il capoluogo di regione è pronto ad ospitare XVI edizione di Conero Dance Festival, manifestazione di punta di Luna Dance Theater, con due importanti campus internazionali e cinque eventi serali in diversi luoghi nel cuore della città. Dal 1985 la rinomata associazione promuove ad Ancona l’insegnamento della danza di ogni genere avvalendosi di un ampio staff di insegnanti residenti, molti dei quali formati all’interno dell’Associazione stessa, e di una rete di collaborazioni con artisti da prestigiose realtà internazionali. «Desidero ringraziare Luna Dance Theater - ha esordito in conferenza stampa l'assessore agli impianti sportivi e al Turismo, Daniele Berardinelli- per avere organizzato e portato ancora una volta ad Ancona un festival di elevata qualità artistica e di innegabile valenza turistica. La capacità organizzativa, di scambio tra realtà internazionali e naturalmente di intrattenimento vanno di pari passo con l'energia, la passione e l'entusiasmo che esprime l'associazione, e che si respira dal primo affaccio nella sede, recentemente riqualificata. La recente trasferta negli Stati Uniti con la realizzazione di un nuovo progetto e l'avvio di nuovi legami con realtà importanti nel mondo della danza, testimoniano la crescita costante di questa realtà che richiama moltissimi ragazzi e adulti e che veicola Arte, Cultura e promozione del nostro territorio. L'Amministrazione comunale ne condivide il percorso e l'obiettivo di fare conoscere le nostre bellezze non solo attraverso musei, mostre ma anche attraverso le Nuove Arti, danza, cinema, fotografia ecc».

«Il cuore pulsante del Conero Dance Festival- ha spiegato il Direttore artistico Cristiano Marcelli - è rappresentato dai suoi due rinomati campus internazionali di danza, intensi strumenti di formazione, che ogni anno attirano ad Ancona talenti e appassionati da tutta Italia e dall'estero, offrendo l'opportunità di apprendere dai migliori insegnanti di danza a livello globale, ma sono anche un fertile terreno per la nascita di spettacoli ed eventi unici, aperti al pubblico cittadino. Durante queste due settimane, Ancona si trasforma in un vivace palcoscenico di creatività, dove la danza in quanto linguaggio universale unisce culture e persone in un'esperienza artistica coinvolgente e indimenticabile». «Da 16 anni, il campus estivo – ha testimoniato Fernando Suels Mendoza, danzatore del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, coreografo e insegnante da tempo partecipante al CDF -, è il riferimento per chi voglia esplorare ogni stile di danza, dal modern al contemporaneo all'urban, in un'atmosfera internazionale e piacevole». Le lezioni saranno tenute da insegnanti di altissimo livello insieme a partecipanti provenienti da Europa e America. Il programma prevede serate all'insegna dell'arte e del divertimento, con spettacoli, cene ed eventi. Alla fine della settimana, tutti i partecipanti si esibiranno nel mitico CDF Gala Show condividendo il palco del Teatro Sperimentale di Ancona con artisti di livello nazionale e internazionale.

Wuppertanz Ancona, 17-21 luglio 2024

«Saranno giorni emozionanti - ha spiegato Simona Ficosecco, storica direttrice, coreografa e danzatrice di Luna Dance, svelando l'acronimo Wupper+TANz che contiene la sigla Ancona- di lezioni, di tecnica, workshop creativo e performance finale con tre artisti magnifici legati al mondo di Pina Bausch. Wuppertanz è un ponte culturale che da 15 anni crea occasioni artistiche e formative ad Ancona con artisti del Tanztheater Wuppertal, in collaborazione con il Comune di Ancona e con il patrocinio del Goethe Institut». Al suo fianco Gemma Carducci, vice presidente della associazione ed ella stessa danzatrice.

I 5 eventi:

9 luglio: 14° ANCONA ART SALON Ore 20:30, Sala Boxe, Mole Vanvitelliana, Ingresso gratuito. Una mostra di arte visiva con sessioni di disegno dal vero aperte a tutti e intermezzi di improvvisazioni musicali, teatrali e coreutiche. In un’atmosfera informale, internazionale e stimolante un salone artistico con l’obiettivo di promuovere la creatività e favorire nuovi incontri e sinergie tra artisti. Aperto a chiunque voglia offrire e ricevere ispirazione senza confini, l’Ancona Art Salon promuove l’incontro e la sinergia tra artisti di diverse discipline. Mostra: Sergio Giantomassi in “Acquatiche" e Andrea Santini in "Danze di Naturali Segni”. Intermezzi: Accademia56 e Teatro Terra di Nessuno - Improvvisazione teatrale, Alberto Pedri - Tanz, Tanz Tanz. Teatro d’ombra, Luna Dance Theater - Improvvisazione di danza, Sergio Giantomassi e Andrea Santini - Disegno dal vero

10 luglio - STARRY SKY, ore 21:15, Piazza del Plebiscito, Ancona. (In caso di pioggia Teatro Panettone), Ingresso libero. Una serata di danza sotto le stelle con una selezione di coreografie dalla scena nazionale e internazionale nel cuore di Ancona: “Solo”, estratto dal brano “Al Igual Que Tu” di Eva Yerbabuena, 2021. Danze e coreografia: Fernando Suels Mendoza. Musica: Lee Ye Rang, Lajko Félix, A.Vivaldi; “Prima di”, assolo di e con Elisa Spina; -“Damnedancers”, coreografie di Shady Salem; “Anatomia di un movimento”, danza: Luna Dance Theater, coreografie: Simona Ficosecco.

13 luglio - CDF GALA SHOW, ore 20:30, Teatro Sperimentale. Uno spettacolo di gala con coreografie originali di artisti internazionali e performance dei ballerini del campus CDF, inclusi i talenti di La Luna Showcase. Ospiti: Andrea Bou Othmane (Parigi), Eddie Stockton (New York), Gianluca Blandi (Malta), Anna Hierro Navarro (Barcellona), Martina Toderi (Roma), Andrea Woosha Longo (Roma), Gruppo "Classy Ghials" (Jesi). La Luna Dance Center Presenta: Luna Dance Theater, Lunatics, Luna Breakers, Luna Modern Project. Prevendita presso Biglietteria Marche Teatro (071-52525)

20 luglio- BOARDING PASS PLUS: DANCE BRIDGES ore 21:15, Piazza del Plebiscito, Ancona (In caso di pioggia:Teatro Panettone), Ingresso libero. Le compagnie Luna Dance Theater da Ancona, Mandala Dance Company da Roma e BodyStories da New York presentano lo spettacolo frutto della residenza che ha avuto luogo ad aprile 2024 a Jefferson nello Stato di New York dove ha debuttato, per poi essere andato in scena al Central Park e sulla Broadway a New York City. Artisti americani e italiani fondono i loro linguaggi e le loro esperienze in questo progetto supportato dal Ministro Italiano della Cultura.

21 luglio - WUPPERTANZ PERFORMANCE ore 19:30, Sala Boxe, Mole Vanvitelliana, Ingresso libero. La performance che scaturirà dal workshop Wuppertanz tenuto da Fernando Suels Mendoza, Clémentine Deluy e Nicola Mascia con danzatrici e danzatori partecipanti locali, così come dal resto d’Italia e dall’estero. Oltre a ricevere il supporto del Comune di Ancona l’evento ha il patrocinio del Goethe Institut. Alla presentazione di CDF ha partecipato anche Alex Vrotsos, ballerino Bboy intervenuto da Atene. Per informazioni: 0712905204