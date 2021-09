Conero Cleaning Day, 30 spazi da ripulire: tutte le informazioni per partecipare

Domenica 3 ottobre la cittadinanza, insieme ad un ampio numero di associazioni, è chiamata a raccolta a partire dalle ore 9,00 per partecipare ad una iniziativa lanciata dall'assessorato all'Ambiente del Comune di Ancona: “Conero Cleaning Day” una giornata di mobilitazione green rivolta a tutti – dalle famiglie, agli studenti, ai pensionati e a chiunque abbia a cuore il territorio - volta a sensibilizzare la collettività sulla necessità di tenere pulite le aree verdi del Comune di Ancona come parchi, stradelli e sentieri cittadini, compresi quelli ricadenti all'interno dell'area protetta del Conero.

La giornata del Conero Cleaning Day, sostenuta anche dall'assessorato alle Politiche Educative che ha coinvolto le scuole, sarà abbinata alla campagna informativa “Portami via con te” per contrastare l'abbandono dei rifiuti e per ridurre l'uso di oggetti di plastica monouso: questo secondo progetto nel frattempo ha iniziato il suo percorso con la realizzazione di pannelli informativi posizionati sulle circa 30 aree oggetto del Conero Cleaning Day.

Il gran numero di associazioni e organizzazioni interessate ad aderire al Conero Cleaning Day” si è allineato agli Enti che partecipano alla campagna “Portami via con te”, in piena reciprocità , andando così a costituire un significativo gruppo di portatori di interesse per amplificare il messaggio di educazione al rispetto dei luoghi, messaggio che con entrambe le campagne si cerca di diffondere.

Al “Conero Cleaning Day”, hanno aderito difatti Ente Parco del Conero, ATA Rifiuti Assemblea Territoriale d'Ambito, AnconAmbiente, Pungitopo – Legambiente Ancona, WWF - Young Ancona, FIAB Ancona Conero, CAI Ancona, 2HANDS organization, Associazione AMAD, Casa dei Giovani PIERO ALFIERI, MASCI Scout Adulti, AGESCI Scout Marche, LIONS club Ancona Colle Guasco, LEO Club, APPELVIKEN Associazione Antico Sentiero Borghetto, Black Swan Crew, Cinemino, Comitato Mare Libero, Comitato spontaneo Posatora Nostra

Tra i partner tecnici: Fabrizio Reina, Pastificio Luciana Mosconi, H.O.R.T. Soc. Coop. Sociale, AICS - Associazione Italiana Cultura Sport. La campagna “Portami via con te” si sta invece sviluppando in collaborazione con ATA Rifiuti, AnconAmbiente, Hort e Parco del Conero, che hanno curato la stampa di appositi pannelli informativi e l'apposizione di questi all'ingresso dei sentieri e dei percorsi del Parco del Conero, nonché nei giardini pubblici comunali.

I siti dove intervenire

Sentiero Grotta Azzurra

Sentiero Vallemiano

Scalinata Passetto

Sentieri delle Tre Valli (Via Santa Margherita, Cimitero Pietralacroce, Osteria del Baffo)

Sentiero la Vedova

Area verde incrocio Varano

Sentiero Mezzavalle Nord

Sentiero Mezzavalle Sud

Parcheggio scambiatore Portonovo

Belvedere Portonovo

Sentiero Lago Grande

Sentiero Lago Profondo

Area verde Lago Grande

Sentiero 301

Sentiero 306

Sentiero 307

Sentiero 308

Sentiero 318

Sentiero Seggiola del Papa (Salesi)

Inoltre:

1) Area Passetto zona laghetti

2) Area Passetto zona pineta/ascensori

3) Parco Adrio Francella Posatora

4) Parco Belvedere Posatora

5) Parco Eraclio Fiorani Posatora

6) Parco Via Sacripanti campo Baseball

7) Parco Cittadella

8) Parco Cardeto

9) Parco del Pincio/Lunetta

10) Parco di Via del Fornetto

11) Giardini Via Panoramica Grotta Azzurra

12) Parco di Viale Tiziano

13) Parco Gabbiano

14) Parco Degli Ulivi

Tutte le informazioni riguardo al Cleaning Day, ai punti di raccolta e alle modalità di iscrizione saranno pubblicate sul sito del Comune di Ancona al link dedicato L'iscrizione è possibile anche attraverso il Qr Code presente sia sulle locandine che sui manifesti già da oggi affissi in varie zone delle città. Ad ogni partecipante verrà messo a disposizione una t-shirt e un kit per la raccolta dei rifiuti.