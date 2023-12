Concorso polizia locale, Ugl: «Cose curiose al Comune di Jesi»

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

JESI - «Ogni volta che c'è un concorso in Polizia Locale a Jesi, accadono cose "curiose". In passato avevamo segnalato situazioni da attenzionare, concorso per agenti, ma questa volta la realtà, a nostro avviso, supera la fantasia. Tra i candidati alla procedura selettiva per numero due funzionari di vigilanza, si sono presentati 5 candidati su 6 di cui uno è stato componente della commissione giudicatrice all'ultimo concorso per agenti insieme al comandante ed un esperto psicologo. Nella selezione avvenuta il 18 Dicembre, indovinate chi abbiamo incontrato tra i partecipanti? lo stesso componente che qualche mese prima era seduto in Commissione al fianco di chi lunedì scorso l'ha valutata ossia: presidente della commissione e consulente. Si proprio così, ma non è finita. Lo stesso giorno consegniamo "brevi manu", al responsabile della Trasparenza e Anticorruzione del Comune di Jesi, una segnalazione in cui indichiamo il nominativo del vincitore e non solo, segnaliamo che un altro componente della commissione , veniva insignito del titolo di dottore pur non avendo mai conseguito una laurea. Morale della favola, in data 21Dicembre, sul sito del Comune di Jesi viene pubblicato l'esito della procedura concorsuale ma "colpo di scena" i nomi sono codificati, si proprio così, violando la normativa che obbliga, in base all'art 19 del D Lgs 33/2013, Anticorruzione e Trasparenza, la pubblicazione dei nominativi del vincitore in modo chiaro e trasparente e non codificato, e pensare che in data 19/12 presso il comune di Jesi si è celebrata la giornata sulla Trasparenza . Scommettiamo che a vincere il concorso è lo stesso che abbiamo indicato noi?».

(Ugl Polizia Locale)