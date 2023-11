Vuoti di organico in AST 1: Nessun concorso per dirigente infermieristico

ANCONA – “Bene che si colmino i vuoti di organico per i medici ma per gli Infermieri quando si provvederà?”. A domandarselo è Giuseppino Conti, Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona appreso della notizia del concorso bandito per 51 dirigenti medici in Ast 1. “Le carenze di personale riguardano anche e soprattutto quello infermieristico che rappresenta la maggioranza di quello impiegato nei presidi ospedalieri – ricorda Conti – e gli infermieri rappresentato il 70% del personale”.

La dequalificazione, il salto dei riposi, turni massacranti, il ruolo stesso dell’infermiere troppo poco riconosciuto, la necessità di colmare le carenze anche tra gli OSS svolgendo compiti lontani dalle proprie competenze e dall’altissima professionalità sono temi sempre attuali. “Non stupiamoci - ricorda il Presidente di Opi Ancona – se poi gli infermieri vanno all’estero allettati da remunerazioni più gratificanti e percorsi di carriera certi lasciando ulteriori posti vacanti”.