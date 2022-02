Concorso in Comune, pubblicato l'elenco degli ammessi: ora le prove

OSIMO - Si è chiuso il 14 febbraio il termine per fare domanda per i 5 bandi di concorso aperti. L’assessore al personale Michela Glorio annuncia che sono state circa 1400 le domande pervenute di cui 810 domande per il profilo di C amministrativo, 350 domande per profilo D amministrativo, 130 domande per il concorso da geometri, 78 per istruttore anagrafe e servizi demografici, 15 domande per il profilo di informatico. Tutti i candidati sono stati ammessi con riserva e l’elenco è pubblicato sul sito del Comune.

A breve verrà reso noto anche il piano operativo che contiene le modalità di svolgimento dei concorsi, previsti per il 9 e 10 marzo al PalaBaldinelli. I concorsi saranno composti da una prova scritta e una orale, senza preselezione.