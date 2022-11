Assunzioni al Comune di Ancona, 7 posti a tempo indeterminato full e part-time: le info per il concorso

Il Comune di Ancona ha indetto un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di 5 posti full time e 2 posti part time 50% di funzionario amministrativo D/1 presso il Comune di Ancona:

5 posti full time relativi all’attività di funzionario amministrativo generico;

2 posti part time 50% (18 ore sett.li) relativi all’attività di specialista in progettazione europea.

Scadenza presentazione domande: ore 13:00 del giorno 10/12/2022.

Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la procedura informatica messa a disposizione dal Comune di Ancona sul proprio sito istituzionale, raggiungibile al seguente link

Il Comune invita i candidati a prestare particolare attenzione ai due differenti profili, e relativi requisiti, indetti con il presente Bando di concorso. I contenuti professionali, le competenze generali e specialistiche nonché le competenze trasversali per ciascun ruolo sono riportate negli Allegati A1 e A2 del Bando n. 37/2022. Si invitano i candidati a inoltrare la domanda di partecipazione, corredata da tutta la documentazione richiesta, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine, al fine di evitare di incorrere in eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti al sovraccarico dei canali di trasmissione che possano impedire la ricezione della domanda.

E' possibile presentare domande anche per entrambe le posizione se in possesso dei requisiti. La piattaforma di ricevimento on line delle candidature verrà posta “off-line” alle ore 13:01 del 10/12/2022. In caso di numerose domande, la preselezione si svolgerà il 20 dicembre, e precederà la prima prova scritta che si svolgerà nello stesso giorno.