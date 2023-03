Concorso per entrare nella Guardia di Finanza: requisiti e come partecipare

La Guardia di Finanza ha indetto per l'anno accademico 2023/2024 il concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 1.230 allievi marescialli al 95° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti