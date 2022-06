Aspettando Ultimo, viabilità rivoluzionata per il concerto: le informazioni per il pre e post evento

Concerto di Ultimo in programma domani, le indicazioni sulla viabilità, parcheggio e trasporto pubblico. Ufficiale anche il divieto di vendita e consumo alcolici.

Parcheggi e trasporto pubblico

Per il concerto di venerdì 17 giugno, ecco un riepilogo per raggiungere lo stadio del Conero:

in treno: dalla stazione ferroviaria ci sarà la navetta di colore blu a partire dalle ore 12,00 con frequenza ogni nove minuti fino alle 20,51;

in auto: non sarà possibile lasciare l'auto al parcheggio dello stadio che sarà riservato a pullman, auto munite di permesso disabili e autorizzati. Sono state individuate alcune aree/parcheggi dove lasciare l'auto e due linee di bus navetta (blu e rossa), che transiteranno nei pressi di queste aree/parcheggio per raggiungere lo stadio. Dai parcheggi è possibile raggiungere comodamente a piedi il punto di fermata più vicino dei bus navetta. Altre aree sono state individuate nei pressi dello stadio non servite da bus navetta.

Navette

Navetta blu

Le aree/parcheggi dove transiterà la navetta blu dalle ore 12 con frequenza ogni nove minuti fino alle 20,51 sono:

parcheggio del cimitero Tavernelle

parcheggio Degli Archi

parcheggio piazza D'armi

Percorso della navetta blu: stazione centrale (corsia lato Alberghi) (park Archi), via Giordano Bruno, piazza Ugo Bassi (park piazza D'Armi), via Torresi, via Tavernelle, via S. Giacomo della Marca (park Tavernelle 1), via Cameranense, Stadio.

Navetta rossa

Le aree/parcheggi dove transiterà la navetta rossa dalle ore 15,15 con frequenza ogni nove minuti fino alle 20,21:

parcheggio Palaindoor

parcheggio piazza D'armi

parcheggio Valle Miano

parcheggio via Ranieri

parcheggio Galileo Galilei

parcheggio Università

Percorso della linea rossa: Palaindoor, via della Montagnola (park Piazza D’Armi), via Torresi, Piazza Ugo Bassi, viadotto della Ricostruzione, via Martiri della Resistenza (park ex-Mattatoio e Valle Miano), Asse NS, uscita Università, via Bersaglieri d'Italia – via Salvador Allende (park Tavernelle 2 e 3), via Cameranense, Stadio.

Motocicli

E’ autorizzata la sosta di motocicli e ciclomotori (a due/tre ruote) nella porzione di parcheggio dello Stadio del Conero n. 20 e 21 individuata da apposita segnaletica. I motocicli e ciclomotori potranno raggiungere il parcheggio dello Stadio sia dal lato Tavernelle sia dal lato Via Filonzi. A questo link https://bit.ly/39sYLXV la mappa dei parcheggi collegati dalle navette con le relative geolocalizzazioni.

Dopo il concerto

Al termine del concerto sarà garantito lo stesso percorso delle navette fino esaurimento dell’utenza interessata. Al momento dell'uscita i veicoli in sosta presso lo Stadio del Conero hanno l’obbligo di svoltare a destra ed immettersi in via Cameranense con direzione Tavernelle. A questo link https://bit.ly/3NSJE94 le aree dei parcheggi non collegati da navette con relativa geolocalizzazione. Dal primo pomeriggio di venerdì 17 ci saranno modifiche alla viabilità nei pressi dello stadio del Conero. Maggiori informazioni a questo link https://bit.ly/3MJcyHu