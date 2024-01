Concerto-tributo a Pino Daniele, predisposta una navetta e l'apertura dei parcheggi

ANCONA – Per l’ultimo evento previsto nel cartellone delle iniziative nel capoluogo legate al Natale, il comune di Ancona varerà un piano viabilità volto ad agevolare l’afflusso del pubblico. In occasione del concerto-tributo a Pino Daniele a nove anni dalla scomparsa, riprogrammato per domenica 14 gennaio alle ore 18.30 in piazza Roma (che vedrà protagonista la Macapea band con la partecipazione straordinaria di Tony Esposito), l'Amministrazione comunale ha infatti provveduto ad attivare una navetta di collegamento tra i parcheggi Tavernelle ed Archi e ha deciso di aprire in via straordinaria i parcheggi comunali.

Il bus navetta effettuerà il collegamento tra il parcheggio scambiatore di Tavernelle transitando sull'asse nord-sud, via Martiri della Resistenza e via De Gasperi, con fermata al parcheggio degli Archi. Percorrerà quindi in via XXIX Settembre, facendo una fermata in piazza Stamira (fermata provvisoria a valle delle strisce pedonali), in piazza Cavour (fermata e inversione di marcia). Il ritorno avverrà con lo stesso tragitto e fermata in piazza Roma, lato pensilina. L’orario di esercizio sarà dalle ore 15.30 alle ore 21 (fino a smaltimento utenza), con la frequenza di 20’. Quanto ai parcheggi Archi, Traiano, Cialdini e Umberto I, saranno aperti con tariffa ordinaria per l'utenza, dalle ore 15,30, con ingresso fino alle ore 20 ed uscita come di consueto senza limiti di orario.

«Sperimentiamo in questa occasione – informa il vice sindaco e assessore alla Mobilità Urbana, Giovanni Zinni – un nuovo servizio di bus navetta, integrato e semplificato. Un'unica linea, identificata con il colore giallo, che unisce i percorsi rosso, blu e verde e che permette agli automobilisti che arrivano da fuori città di lasciare il mezzo al parcheggio scambiatore di Tavernelle. Lungo il percorso verso il centro (piazza Roma) la navetta intercetta, a seguire, anche coloro che salgono al Piano e al parcheggio degli Archi. E’ una soluzione che si configura come particolarmente idonea per accedere ad eventi di media entità e garantisce andata e ritorno nella fascia pomeridiana e serale. L'invito è quello di fruire di questo servizio, pratico e agevole».

«Con l'evento dedicato a Pino Daniele uno dei musicisti più amati e rimpianti – sottolinea l'assessore ai grandi eventi, Angelo Eliantonio – chiudiamo il cerchio delle manifestazioni natalizie. Un cartellone di Natale che ha riscosso un forte consenso, accontentando ogni fascia di età e molteplici interessi musicali e artistici. Per permettere a tutti di accedere al concerto in piazza Roma, che vedrà ospite di eccezione il trascinante percussionista Tony Esposito, storico collaboratore e amico di Pino Daniele, abbiamo unito le forze, mettendo a punto un servizio di mobilità integrata che sarà sicuramente utile».