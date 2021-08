Annullato il concerto di Motta al Mamamia, lo staff: «Non sappiamo perché, motivi indipendenti»

Annullato il concerto di Motta previsto per domani, 28 agosto, al Mamamia di Senigallia. A comunicarlo lo staff del club via social che scrive: «Il live è annullato per motivi indipendenti dall'artista e dall'organizzazione. Sarà possibile accedere al rimborso del biglietto entro il 30 settembre seguendo le procedure indicate dal circuito di prevendita dove è stato acquistato il biglietto. Per qualsiasi informazione la mail di riferimento è annullamento@locusta.net». Raggiunto telefonicamente al telefono, il personale del Mamamia fa sapere: «Non sappiamo bene i motivi di questo annullamento. Certo è che in questo periodo non è facile organizzare un concerto».

Prevista per domani la riapertura del club senigalliese dopo la chiusura forzata della Questura (dal 14 al 27 agosto) per questioni di sicurezza e ordine pubblico. Il provvedimento era stato notificato dai Carabinieri insieme agli agenti del Commissariato in seguito ad alcuni episodi di violenza che aveva coinvolto alcuni giovani umbri.