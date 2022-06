No-alcolici ai concerti di Ultimo e Vasco, Marasca precisa: «Vietati solo quelli oltre i 5 gradi»

ANCONA- Divieto alla vendita, detenzione, somministrazione e consumo di alcolici per i concerti di Ultimo (oggi, 17 giugno) e Vasco Rossi (26 giugno) al Del Conero? Sì, ma non per tutti. E’ arrivata, infatti, la specifica dell’assessore alla cultura Paolo Marasca dopo l’ordinanza nei giorni scorsi che aveva fatto discutere. Questo il testo del post pubblicato sui canali social dello stesso assessore:

«Le notizie impazzano quindi cerco di dare un contributo: per i concerti di Ultimo e di Vasco il divieto relativo agli alcolici è da 6 gradi in su. Fino a 5 gradi alcolici compresi non c'è divieto (come la maggior parte delle birre, ad esempio, che quindi si possono considerare esenti dall’ordinanza ndr). Una info sola, sciucca. Qui intanto si monta. E si preparano le spine. Buon divertimento».