Commercianti Indipendenti Associati - Conad, donazione agli ospedali: c'è il Salesi

E' pari a 222mila euro la cifra donata dalla cooperativa Commercianti Indipendenti Associati - Conad a favore di cinque grandi ospedali pediatrici del suo territorio. L’importo è stato destinato all’Ospedale Pediatrico Salesi Di Ancona, alla Clinica di Oncoematologia Pediatrica Azienda Ospedale Università di Padova, al Reparto di Pediatria dell’ospedale Di Rimini, all’Ospedale Dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano e all’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Materno-Infantile Burlo Garofolo Di Trieste.

La somma è stata raccolta grazie all’iniziativa di collezionamento “Con tutto il cuore per un grande progetto di solidarietà”, che aveva ad oggetto 20 soggetti natalizi per l’addobbo e la decorazione realizzati con materiali green. I clienti del territorio di competenza della cooperativa — Emilia-Romagna, Marche, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia — hanno potuto partecipare in prima persona: per ogni premio distribuito Commercianti Indipendenti Associati ha devoluto 50 centesimi, dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più normale possibile.

«Oggi esprimiamo un profondo ringraziamento a tutto il personale sanitario che lavora e continua a lavorare senza sosta nei reparti di pediatria — ha commentato Maurizio Pelliconi, Presidente di CIA Conad - Commercianti Indipendenti Associati. — Siamo Persone oltre le cose ed è grazie a iniziative come questa che possiamo esprimere il nostro valore concreto per il territorio, andando oltre le mura dei nostri punti vendita e accompagnando le Comunità in cui operiamo verso il futuro. Quest’iniziativa è frutto della collaborazione sinergica tra la nostra Cooperativa, i nostri Soci e i nostri Clienti, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa di collezionamento solidale dimostrando attenzione, sensibilità e generosità». L’iniziativa, condotta a livello nazionale da tutto il Sistema Conad, ha permesso una donazione complessiva di 1,9 milioni di euro a favore di 24 ospedali con reparti pediatrici in tutta Italia.

Commercianti Indipendenti Associati è costituita da imprenditori dettaglianti indipendenti ed è una delle cooperative associate in Conad. La rete associata è presente in Emilia-Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Repubblica di San Marino, Marche (province di Ancona e Pesaro-Urbino), Friuli-Venezia Giulia, Veneto (assieme a Dao), Milano e alcune province della Lombardia. Il fatturato di vendita nel 2021 si è attestato a 2,45 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2020. La cooperativa ha una rete multicanale di 277 punti vendita al 31/12/2021; il sistema (tra punti vendita, società e cooperativa) occupa circa 11mila persone.