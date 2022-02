Conad per la solidarietà, donati 62mila euro alla Fondazione Salesi

L’impegno di Conad per la comunità si arricchisce di un ulteriore progetto volto alla sostenibilità sociale. Grazie al prezioso contributo dei clienti e alla loro generosità, promossa nell’anconetano congiuntamente dalle Cooperative Conad Adriatico e CIA Conad - Commercianti Indipendenti Associati, ha permesso di raggiungere la cifra complessiva di 62.000 euro per un grande progetto di solidarietà. Per ogni premio distribuito, infatti, Conad Adriatico e CIA Conad hanno devoluto 50 centesimi, dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita più gioiosa a tutti i bambini ricoverati.

Oggi (8 febbraio) ad Ancona si è svolto l’incontro per la simbolica consegna della donazione nell’ Aula didattica di Villa Maria polo ambulatoriale dell’Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona alla presenza del Direttore Commerciale e Marketing di Conad Adriatico Federico Stanghetta, del Vice Presidente di Commercianti Indipendenti Associati Massimo Marchionni che sono stati accolti da Michele Caporossi Direttore dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Umberto I, Lancisi, Salesi, Gianluca Gregori Rettore Magnifico dell’Università Politecnica delle Marche, Antonello Maraldo Direttore Amministrativo e Presidente Fondazione Ospedale Salesi e Laura Mazzanti Direttore della Fondazione Ospedale Salesi.

Un gesto importante con cui le Cooperative hanno voluto ribadire la propria vicinanza e il proprio impegno ad essere partecipi alle esigenze delle comunità: «Abbiamo ottenuto un ottimo risultato grazie alla partecipazione e alla sensibilità dei nostri Clienti e Soci che ci accompagnano sempre con entusiasmo nei nostri progetti di sostenibilità sociale. - dichiara l’Amministratore Delegato di Conad Adriatico Antonio Di Ferdinando – Il sostegno ad iniziative virtuose come questa a favore degli ospedali ci permettono di esprimere al meglio il nostro essere Cooperativa, il nostro impegno concreto per le comunità e i territori che ci ospitano. Essere impresa per la comunità è relazione, vicinanza, comunanza oltre le mura del negozio. Siamo orgogliosi degli importanti risultati raggiunti, una testimonianza ulteriore della grande responsabilità e generosità dei nostri clienti, soci e collaboratori».

Il Presidente Antonello Maraldo continua: «La Fondazione Salesi ringrazia la Conad per l’iniziativa che porterà nuove possibilità alla mission di ricerca e cura portata avanti dalla Fondazione stessa dal 2004. CURA = coterapie = Clownterapia, Musicoterapia, Giocoterapia, Robot terapia e Pet terapia declinate da selezionati operatori professionisti. RICERCA = progetti scientifici di prevenzione e cura realizzati in collaborazione con il personale medico e paramedico del Salesi e in collaborazione con i professionisti dell’Università Politecnica delle Marche».